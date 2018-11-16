Mustafa Sandal'ın Serel Yereli paylaşımı...

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal, şu sıralar özel hayatına dair çıkan haberlerle şaşırtıyor!

Adı geçtiğimiz ay Ceren Hindistan'la anılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da güzel oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal'la birlikte olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Sandal geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal bu fotoğrafı 'Londra'dan sevgilerle... Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşAllah bu güzel yürek çok' mesajıyla paylaştı.

Sandal'ın paylaşımına Yerel'i 'Yaa istersek dağlar, dağlar' mesajıyla cevap verdi.

Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic de bu arada Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla konuşuluyor! Mustafa Sandal ise bu aşk ile ilgili "Hayırlı olsun" yorumuyla gündeme gelmişti.

Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuğa adım atan Serel Yereli ise dizi bittikten sonra hayalini kurduğu müziğe yoğunlaştı. Londra'da müzik eğitimi alan Yereli zaman zaman da Türkiye'de sahne alıyor.



