Mustafa Sandal'dan Meral Akşener yorumu: Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi...

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin etkinliği sonrasında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sahne almasına da eşlik etti. Akşener sahneye çıkarak Mustafa Sandal’ı tebrik etti. ‘Bir hayalim var’ diyen Sandal ise Akşener’den ‘Aya benzer’ dansını yapmasını istedi.

Bu isteği geri çevirmeyen Akşener, Mustafa Sandal’la birlikte dans etti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Mustafa Sandal, “Sn. Meral Akşener’e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Sandal bir sonraki paylaşımında ise, “İki tip güneş var. Biri kozmik ortamda kafasına göre gelene geçene tutuluyor. Fazla bakmayın kör eder diyorlar… Bir de bir güneş var. Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi. On binlerce kadının buluştuğu bu özel organizasyonda emeği geçen herkesin ellerine sağlık” ifadelerini kullandı.



