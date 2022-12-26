MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal'dan Meral Akşener yorumu: Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi...

Mustafa Sandal'dan Meral Akşener yorumu: Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi...

26.12.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’da partisinin düzenlediği ‘Büyük Kadın Buluşması' sonrasında sahneye çıkan şarkıcı Mustafa Sandal ile dans etti. Akşener'in Mustafa Sandal ile birlikte 'Aya benzer' şarkısıyla dans etmesi sosyal medyayı salladı. Mustafa Sandal da o anları paylaştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin etkinliği sonrasında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sahne almasına da eşlik etti. Akşener sahneye çıkarak Mustafa Sandal’ı tebrik etti. ‘Bir hayalim var’ diyen Sandal ise Akşener’den ‘Aya benzer’ dansını yapmasını istedi.

Bu isteği geri çevirmeyen Akşener, Mustafa Sandal’la birlikte dans etti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Mustafa Sandal, “Sn. Meral Akşener’e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık” ifadelerini kullandı.

22

Mustafa Sandal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Sandal bir sonraki paylaşımında ise, “İki tip güneş var. Biri kozmik ortamda kafasına göre gelene geçene tutuluyor. Fazla bakmayın kör eder diyorlar… Bir de bir güneş var. Baktıkça aydınlanıyorsun Meral Ablam gibi. On binlerce kadının buluştuğu bu özel organizasyonda emeği geçen herkesin ellerine sağlık” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en güzel kızı yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktıDünyanın en güzel kızı yılbaşı pozuyla kendine hayran bıraktı
Doğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan ettiDoğal gaz faturasını görünce şoke oldu! Paylaşıp isyan etti
Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...Frikik vermek için yapmadığı kalmadı! Süper minisiyle arkasını dönüp...
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Mustafa Sandal sosyal medya ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.