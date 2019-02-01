Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup’u arkadaşlarıyla tanıştırdı!

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bir butik sahibi olan ve kendisinden 20 yaş küçük Melis Sütşurup, ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı.

Çıkan bu iddiaların ardından Sandal, ilk kez sosyal medya sayfasından sevgilisiyle birlikte olduğu anlara dair bir video yayınlamıştı.

Mustafa Sandal’dan yeni bir hamle geldi. Melis Sütşurup’u arkadaşları ile tanıştırdı. (Uçankuş)

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

48 yaşındaki Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisi Melis Sütşurup 1990 doğumlu. Mustafa Sandal gibi başından bir evlilik geçmiş olan Melis Sütşurup'un bir oğlu var.

