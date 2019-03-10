Mustafa Topaloğlu: Beyinsiz sanatçılarla uğraşırken...

20 yıl sonra konsere çıkan Mustafa Topaloğlu, sahnelerde uzak kalmasını yönettiği şirkete bağladı. Şirketle uğraşırken geride kaldığını söyleyen Topaloğlu, "Beyinsiz sanatçılarla uğraşırken kendi işimi yapamadım" ifadeleriyle şaşırttı.

ALEYNA TİLKİ'Yİ BEĞENİYOR

Son dönem sanatçılarından kimleri beğendiği sorulan Mustafa Topaloğlu, Aleyna Tilki’yi çok beğendiğini söylerken, “Niye soyadı ‘Tilki’ onun? Ama ona yakışıyor. Keşke ‘Aleyna Aleyna’ olsaydı” sözleriyle de konuya esprili bir yorum getirdi.

Son dönemin kadın sanatçılarını daha çok beğendiğini belirten Topaloğlu, “Kadınlar önden gidiyor artık. Önceden erkekler öndeydi” ifadelerini kullandı. (Uçankuş)

