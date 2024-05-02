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Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'e sert çıktı! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 14:46
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Uzaylı lakabıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Babası ve amcasının müzik şirketi hakkında konuşan Topaloğlu, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Levent karakteri ile adından söz ettiren Özcan Deniz'i sert bir dille eleştirdi. 'Yediğin kaba pislemeyeceksin' sözleri olay oldu.

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz'e sert çıktı! 'Yediğin kaba pislemeyeceksin'

Uzaylı lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2003 yılında hayatını kaybeden ünlü yapımcı amcası Hilmi Topaloğlu'nun ünlü ettiğini söylediği Özcan Deniz'i vefasızlıkla suçladı.

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Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Çağlayan Topaloğlu, 90'lı yıllarda Türk müziğine damgasını vuran Prestij Müzik tarafından yükseliş yaşayan tüm ünlülerle iletişiminin devam ettiğini söyledi.

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'ÖZCAN DENİZ OLDUYSA...'

Meslektaşı Özcan Deniz'e bu konuda son derece kırgın olduğunu dile getiren Topaloğlu adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Topaloğlu; 'Bir tek Özcan Deniz'le görüşmüyorum. Kendisini geçtiğimiz günlerde aradım. Bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı. Özcan Deniz olduysa eğer bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde.' dedi.

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'YEDİĞİN KABA...'

Topaloğlu, bu hareketi ona hiç yakıştıramadığını söyleyerek 'Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin.' dedi.

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Pınar Kerimoğlu, Özcan Deniz'in kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı da sordu. Topaloğlu ise 'Düğün zaten yok, hiç oraları sorma bile. Telefonlarımızı açmayan adam bizi düğününe neden çağırsın? Hayat bir an o da bu an, yarının garantisi yok. Her tarafa güzellikler bırakmak lazım. Benim hayata bakış açım çok farklı, onun hangi kafada olduğunu bilemiyorum.' diye konuştu.

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