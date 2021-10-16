Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan yüzü Mustafa Üstündağ Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü tamamladı ve ardından tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Mustafa Üstündağ 1999-2002 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile ilk kez kamera önüne geçti İşte merak edilenler...

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

11 Şubat 1977, Mersin doğumlu Mustafa Üstündağ 44 yaşındadır. Aslen Adanalı olan Üstündağ beş yaşındayken ablasını kaybetti. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde performansını sergiledi. Üstündağ, 2010'da Ecem Özkaya ile hayatını birleştirdi. Ancak ikili 2019'a gelindiğinde boşanma kararı aldılar.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)

Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)

Çukur - Kahraman Koçovalı (2017) (2020)

Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)

Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)

Uğurlanmış Arzular - (2013)

Neyin Eksik

Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

Karanlıklar Çiçeği - (2012)

İzmir Çetesi - Selami (2011)

Cümbür Cemaat

Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)

Keje

Bedel

Yarım Elma (2002-2003)

Yılan Hikâyesi

Bizim Aile

Aşka Sürgün

Dikkat Bebek Var

Uy Başuma Gelenler - Cemal

Emret Komutanım - (2005)

Zincir Bozan

Hayalet

Hayat Bilgisi - (2004)

Yedi Numara

Yersiz Yurtsuz

Cennet Mahallesi

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ FİLMLERİ

Aman Reis Duymasın - 2019

Şeytan Tüyü - 2016

Gulyabani - 2014

Uzun Hikâye - 2012

Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010

Vay Arkadaş - 2010

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2010

Abimm - 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008

Zeynep'in Sekiz Günü

Zincirbozan - 2007

Metropol Kabusu - 2003

Neredesin Firuze - 2004

Köçek - 2001

Yolculuk - 2005

Gülizar - 2004

Emret Komutanım Şah Mat - 2007

Ali'nin Sekiz Günü - 2008

Vicdan

Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ TİYATRO OYUNLARI

Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro - 2012

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011

Godoyu İzlerken : Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu - 2002

Antigone : Sofokles - MSM Oyuncuları - 2001

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000

Akad'ın Yayı : Güngör Dilmen

Hakkâri'de Bir Mevsim : Ferit Edğü

Duvar

Bunu Yak

Şirinler,

Masal Duvar

İnsanın Evreleri

Üşümek

Akadın Yağı

