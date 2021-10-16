Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan yüzü Mustafa Üstündağ Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü tamamladı ve ardından tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Mustafa Üstündağ 1999-2002 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile ilk kez kamera önüne geçti İşte merak edilenler...
11 Şubat 1977, Mersin doğumlu Mustafa Üstündağ 44 yaşındadır. Aslen Adanalı olan Üstündağ beş yaşındayken ablasını kaybetti. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde performansını sergiledi. Üstündağ, 2010'da Ecem Özkaya ile hayatını birleştirdi. Ancak ikili 2019'a gelindiğinde boşanma kararı aldılar.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)
Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
Çukur - Kahraman Koçovalı (2017) (2020)
Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
Uğurlanmış Arzular - (2013)
Neyin Eksik
Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)
Karanlıklar Çiçeği - (2012)
İzmir Çetesi - Selami (2011)
Cümbür Cemaat
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
Keje
Bedel
Yarım Elma (2002-2003)
Yılan Hikâyesi
Bizim Aile
Aşka Sürgün
Dikkat Bebek Var
Uy Başuma Gelenler - Cemal
Emret Komutanım - (2005)
Zincir Bozan
Hayalet
Hayat Bilgisi - (2004)
Yedi Numara
Yersiz Yurtsuz
Cennet Mahallesi
Aman Reis Duymasın - 2019
Şeytan Tüyü - 2016
Gulyabani - 2014
Uzun Hikâye - 2012
Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2010
Abimm - 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
Zeynep'in Sekiz Günü
Zincirbozan - 2007
Metropol Kabusu - 2003
Neredesin Firuze - 2004
Köçek - 2001
Yolculuk - 2005
Gülizar - 2004
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Ali'nin Sekiz Günü - 2008
Vicdan
Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde
Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro - 2012
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011
Godoyu İzlerken : Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu - 2002
Antigone : Sofokles - MSM Oyuncuları - 2001
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000
Akad'ın Yayı : Güngör Dilmen
Hakkâri'de Bir Mevsim : Ferit Edğü
Duvar
Bunu Yak
Şirinler,
Masal Duvar
İnsanın Evreleri
Üşümek
Akadın Yağı
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