Müstakbel kocası yurt dışında mahsur kaldı! Düğüne gelemeyince gelin tek başına devam etti

36 yaşındaki Hazel Taylor ve 34 yaşındaki müstakbel eşi Kareem Kowaitly Abu Dabi’deki işleri nedeniyle kaldıkları sırada tanıştı. Kısa sürede aşk yaşamaya başlayan çift yasal nedenlerle Gürcistan’da evlendi. Evliliklerini İngiltere’de bir düğün töreniyle kutlamak isteyen çift vize engeline takıldı. Düğün tarihinden aylar öncesinde vize başvurusunda bulunan damat Kareem Kowaitly’in izni çıkmadı ve yurt dışında mahsur kaldı. Ailesi ve arkadaşlarının düğün alanına gelmesi üzerine gelin Hazel Taylor düğüne tek başına devam etti. Gelin düğün sırasında damada görüntülü arama yaparak davetlileri selamlamasını istedi.

KORONAVİRÜS HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Hemşire olarak görev yapan Hazel, koroanavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarındna dolayı o dönem çalıştığı Abu Dabi’de adeta mahsur kaldı. Hayatının aşkıyla burada tanıştığı dile getiren Hazel, “Abu Dabi’ye hemşire olarak çalışmak için gitmiştim. Planım bir yıl Abu Dabi'de çalışmak ve bir ev depozitosu için tasarruf etmekti. Sonra koronavirüs oldu ve seyahatler iptal edildi. Bütün izinlerimiz iptal edildi, seyahat edemedik ve zorunlu fazla mesaiyle karşılaştık, ama tek iyi şey kocamla tanışmamdı” diye konuştu.

“AĞLAMAMAYA ÇALIŞTIM”

Damadın düğüne gelemeyeceği kesinleştikten sonra gelin Hazel, “Babam Avustralya'dan uçmuştu ve Avrupa'dan başka insanlar da seyahat etmişti. Bu yüzden düğüne devam etmeye karar verdik. Düğün pastasını kap kek yaptım, çiçek buketini çiçek kemerine çevirdim ve bolca alkol içtim. Ağlamamaya çalıştım. Bu adil değil. Onun bu ülkede olmasını çok isterdim” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği paylaşımda kullanıcıların bir bölümü gelini eleştirirken diğer bir bölümü ise düğüne devam etmenin mantıklı bir karar olduğunu dile getirdi.



