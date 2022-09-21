Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Müstehcen fotoğraflarını ve videolarını bıraktığı eski telefonunu satışa çıkarttı! Değeri dudak uçuklattı

Müstehcen fotoğraflarını ve videolarını bıraktığı eski telefonunu satışa çıkarttı! Değeri dudak uçuklattı

21.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylandlı sosyal medya fenomeni Kanokyada Jitampom’un bir dizi müstehcen fotoğraf ve videosunu bıraktığı telefonu için bir hayranı 9 bin 500 sterlin (yaklaşık 197 bin 505 TL) değer biçti. Hayranları fenomenin telefon satışına yoğun bir ilgi gösterdi.

Müstehcen fotoğraflarını ve videolarını bıraktığı eski telefonunu satışa çıkarttı! Değeri dudak uçuklattı

Sosyal medyada Qa-nan adını kullanan fenomen isim Kanokyada Jitampon, telefonun bir üst modeli piyasa sürüldüğünde eski cep telefonunu satmak istedi. Yeni satın almak istediği telefonun fiyatını çok yüksek bulan Jitampon ilginç bir yönteme başvurdu. Eski telefonunu satmak için ilan veren fenomen isim cihazın değerini arttırmak için müstehcen fotoğraf ve videolarını bırakmayı tercih etti. Telefonda 30 bin fotoğraf ve 4 bin video bulunuyor. Bir hayranı ise bu telefona tam 9 bin 500 sterlin (yaklaşık 197 bin 505 TL) ödeme yapmayı kabul etti. Fenomen isim ise tekliflerin yoğunlaştığını ve fiyatın pazarlığa açık olduğunu dile getirdi.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’ten şaşırtan açıklama! “Yetişkin filmler yasadışı olmalı”Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’ten şaşırtan açıklama! “Yetişkin filmler yasadışı olmalı”

ŞAKA OLARAK BAŞLAMIŞTI

2

Yerel medyaya konuşan fenomen isim, telefonun satışına ilişkin ilk gönderisinin biraz eğlenceli amacıyla yapıldığını söyledi. Ancak 3.000'den fazla kişinin Facebook'ta özel olarak kendisine mesaj atarak telefonun fiyatını sorduğunu dile getirdi. Bunun üzerine ise Jitampon telefonunu satmak için teklifleri değerlendirmeye başladı.

Yetişkin içerik yıldızı açıklamasıyla şoke etti! ''Önce kendisi sonra ikiziyle...''Yetişkin içerik yıldızı açıklamasıyla şoke etti! ''Önce kendisi sonra ikiziyle...''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”
Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgıncaÇıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca
Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçtiÜstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yetişkin içerik yıldızı şoke etti! Önce kendisi sonra ikiziyle..

Yetişkin içerik yıldızı şoke etti! Önce kendisi sonra ikiziyle..

İlginizi Çekebilir

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.