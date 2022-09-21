Müstehcen fotoğraflarını ve videolarını bıraktığı eski telefonunu satışa çıkarttı! Değeri dudak uçuklattı

Sosyal medyada Qa-nan adını kullanan fenomen isim Kanokyada Jitampon, telefonun bir üst modeli piyasa sürüldüğünde eski cep telefonunu satmak istedi. Yeni satın almak istediği telefonun fiyatını çok yüksek bulan Jitampon ilginç bir yönteme başvurdu. Eski telefonunu satmak için ilan veren fenomen isim cihazın değerini arttırmak için müstehcen fotoğraf ve videolarını bırakmayı tercih etti. Telefonda 30 bin fotoğraf ve 4 bin video bulunuyor. Bir hayranı ise bu telefona tam 9 bin 500 sterlin (yaklaşık 197 bin 505 TL) ödeme yapmayı kabul etti. Fenomen isim ise tekliflerin yoğunlaştığını ve fiyatın pazarlığa açık olduğunu dile getirdi.

ŞAKA OLARAK BAŞLAMIŞTI

Yerel medyaya konuşan fenomen isim, telefonun satışına ilişkin ilk gönderisinin biraz eğlenceli amacıyla yapıldığını söyledi. Ancak 3.000'den fazla kişinin Facebook'ta özel olarak kendisine mesaj atarak telefonun fiyatını sorduğunu dile getirdi. Bunun üzerine ise Jitampon telefonunu satmak için teklifleri değerlendirmeye başladı.



