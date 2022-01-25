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Müstehcen ilan edilen 'Kalp Çarpıntısı' Netflix'te dizi oluyor! Kadro açıklandı

25.01.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu' gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edilen İngiliz yazar Alice Oseman'ın 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabı, Netflix'te dizi oluyor. Uyarlamanın oyuncu kadrosu da açıklandı.

Müstehcen ilan edilen 'Kalp Çarpıntısı' Netflix'te dizi oluyor! Kadro açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edilen ve satışı kapalı zarflar içerisinde ‘küçüklere zararlıdır’ ibaresi ile yapılan Alice Oseman imzalı 'Kalp Çarpıntısı' serisi Netflix'te diziye uyarlanıyor. See-Saw Films’in yapımcısı olduğu "Kalp Çarpıntısı", tamamı erkek öğrencilerden oluşan bir okulda eşcinselliğini açık yaşayan Charlie ile rugby oyuncusu Nick'in birbirine karşı hisler beslemeye başlamasıyla birlikte yaşananları alıyor.

Ranini Tv'nin aktardığına göre, Netflix'te bu baharda ekrana gelmeye hazırlanan İngiltere merkezli dizinin başrollerinde Joe Locke (Charlie) ve Kit Connor (Nick) yer alacak. Kadroya ayrıca William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Cormac Hyde-Corrin, Rhea Norwood, Tobie Donovan, Jenny Walser, Fisayo Akinade, Chetna Pandya ve Alan Turkington da katıldı.

SON CİLT 2 ŞUBAT 2023'TE YAYIMLANACAK

Tumblr ve Tapas’ta yayınlanan bir webcomic serisi olan 'Kalp Çarpıntısı'nın şimdiye kadar 4 cildi yayımlandı. 5. ve son cilt ise 2 Şubat 2023'te raflarda olacak.


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Netflix
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