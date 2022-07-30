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  4. Müşterilerini sosyal medyadan buluyorlardı! Fuhuş operasyonunda cinsel içerikli materyaller dikkat çekti

Müşterilerini sosyal medyadan buluyorlardı! Fuhuş operasyonunda cinsel içerikli materyaller dikkat çekti

30.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya uygulamaları Twitter ve Instagram üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Çerkezköy ilçesinde fuhuş yaptıran şahıslara operasyon düzenlendi.

Müşterilerini sosyal medyadan buluyorlardı! Fuhuş operasyonunda cinsel içerikli materyaller dikkat çekti

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya uygulaması Twitter ve İnstagram üzerinden telefon numarası paylaşarak fuhuş yaptıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda G. D. (42), T. K. (34), Y. G. (28) isimli kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran G. Y. (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda fuhuş amaçlı kullanılan 4 adet cep telefonu ve fuhuşta kullanılan cinsel içerikli birçok materyal ele geçirildi.

Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş
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