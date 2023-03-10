Müşterisinin karısı odayı basınca ne yapacağını şaşırdı! Yarı çıplak bir anda kaçmaya başladı

Gana’da çekilen bir görüntü sosyal medyada popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan adam iş gezisinde olduğunu söyleyerek karısını aldattı. Eşinin ihanetinden şüphelenen kadın ise onu takip ederek suçüstü yakaladı. Kadının odaya girmesiyle beraber ne yapacağını şaşıran çift kendilerini bir anda büyük bir tartışmanın ortasında buldu.

ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU

İhaneti öğrenen eş ortalığı birbirine katmaya başlayınca seks işçisi adamın karısı olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi. Öfkeli eşin sinir krizi geçirdiği anlarda genç kadın yarı çıplak bir şekilde odadan kaçmayı tercih etti.