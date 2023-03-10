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Müşterisinin karısı odayı basınca ne yapacağını şaşırdı! Yarı çıplak bir anda kaçmaya başladı

10.03.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da kaydedilen bir ihanet görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adam karısına iş gezisinde olduğunu söyleyerek ülkede popüler olan bir genelevi ziyaret etti. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadını onu takip etti ve ihaneti görünce ortalığı birbirine kattı.

Müşterisinin karısı odayı basınca ne yapacağını şaşırdı! Yarı çıplak bir anda kaçmaya başladı

Gana’da çekilen bir görüntü sosyal medyada popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan adam iş gezisinde olduğunu söyleyerek karısını aldattı. Eşinin ihanetinden şüphelenen kadın ise onu takip ederek suçüstü yakaladı. Kadının odaya girmesiyle beraber ne yapacağını şaşıran çift kendilerini bir anda büyük bir tartışmanın ortasında buldu.

ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU

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İhaneti öğrenen eş ortalığı birbirine katmaya başlayınca seks işçisi adamın karısı olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi. Öfkeli eşin sinir krizi geçirdiği anlarda genç kadın yarı çıplak bir şekilde odadan kaçmayı tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gana Aldatma ihanet

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