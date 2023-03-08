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Sevgilisinin kocasına yakalanınca yarı çıplak pencereden atladı! Böyle kaçış filmlerde bile görülmedi

08.03.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan bir görüntüde ihaneti yakalayan bir eş ve sevgilinin yüzleşmesine yer verildi. Sevgilinin kocasının evi basması üzerine ne yapacağını bilemeyen adamın yarı çıplak bir şekilde camdan atladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Sevgilisinin kocasına yakalanınca yarı çıplak pencereden atladı! Böyle kaçış filmlerde bile görülmedi

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran ihanet görüntülerinde sevgilisinin kocasının evi basması üzerine korkan aşık pencereden yarı çıplak bir şekilde atladı. Üzerinde sadece bir tişört bulunan adam aldatılan eşin palayla eve gelmesi üzerine canını kurtarmak için aksiyon filmlerini aratmayacak bir hareket yaptı. O anlar yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Adamın pencereden atlayarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Adam arabaların arasından yarı çıplak bir şekilde koşarak uzaklaşmaya çalışırken çevredekiler ise uzun bir süre duruma anlam veremedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ihanet

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