Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Fırınların daha kompakt tasarımlı ve ufak boyutlu olanlarına midi fırın deniyor. Kek, börek, pasta ve kızartma gibi birçok farklı yiyeceğin kolayca pişirilmesini sağlayan midi fırınlar, birbirinden pratik özellikleri ile kullanıcılarına önemli faydalar sunuyor. Termostat ayarı bulunan midi fırınlar, pişirme ısısının istenen aralıkta sabit kalmasını sağlarken zamanlayıcı özelliği sayesinde yiyeceklerin doğru zaman aralığında pişirilmesine yardımcı oluyor. Turbo fan desteği bulunan mini midi fırınlar, güçlü ve etkili bir hava sirkülasyonu yaratıp sıcak havanın fırın içerisinde dönmesini sağlıyor. Ayrıca bazı midi fırınların yoğurt yapmak ya da piliç çevirmek gibi farklı seçenekleri de bulunuyor! Hazırsanız en iyi midi fırın modellerini beraber inceleyelim!

1. İhtiyacınız olan tüm özellikler: Simfer 4284 Mini Antrasit Fırın

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Simfer 4284 Mini Antrasit Fırın, ufak boyutu ve pratik kullanım sunan akıllı özellikleri sayesinde mutfaklar, karavanlar, öğrenci evleri ve tatil merkezlerinde birçok ihtiyacın kolayca halledilmesini sağlıyor. Modelin önemli özelliklerinin başında Thermo tabana sahip olması geliyor. Fırının alt kısmında bulunan çift katmanlı özel kaplama, fırının koyulduğu yüzeyin ısıdan deforme olmasını engelliyor. 3 ayrı raf sunan ürün, geniş ailelere önemli bir kolaylık sağlıyor. Modelin önemli özelliklerinden biri, üst kısmında pişirme tablaları bulundurması. Böylece çaydanlıklar ve tencereler, fırın üzerine koyularak sıcacık tutulabiliyor.

2. Uzun ömürlü ve kaliteli: KUMTEL PRA-3948025-8575 Siyah Rustik Turbo 40 L Mini Fırın

En iyi midi fırın tavsiyesi isteyenlere KUMTEL PRA-3948025-8575 Siyah Rustik Turbo 40 L Mini Fırın önerisi yapılıyor. 40 l geniş iç hacme sahip model, geniş tepsilerin kolayca sığmasını sağlıyor. Ürünün 1 adet köşeli ve 1 adet yuvarlak emaye tepsisi bulunuyor. Ayrıca iç kısımda yer alan aydınlatma, pişirme esnasında fırın içinin rahatça gözlemlenmesini sağlıyor. 6 farklı pişirme fonksiyonu bulunan fırın, yoğurt yapma fonksiyonu da bulunduruyor. Ayarlanabilir termostat ve zil uyarılı alarm sistemi bulundurması da cabası. Model, paslanmaz rezistansa sahip olduğu için uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunuyor.

3. Küçük mutfakların yıldızı: Bosch HTB12E428T 45 L Beyaz Midi Fırın

"Dar alanlı mutfaklar için en iyi midi fırın hangisi?" sorusu sorulduğunda en iyi midi fırın 2020 modellerinden olan Bosch HTB12E428T 45 L Beyaz Midi Fırın öne çıkıyor. Sade ve şık tasarımıyla beğenilen ürün, kompakt yapısıyla dar alanlarda kendine kolayca yer bulabiliyor. Başarılı ve fonksiyonlu ısıtma sisteminin yanı sıra 5 farklı pişirme özellikleri ile dolu dolu kullanım imkânı sunan model, fanlı alt ısıtma sistemi sayesinde güçlü bir sıcak hava dolaşımı sağlıyor. Böylece maksimum sıcaklık sağlayarak hızlıca pişirme işlemi yapabiliyor. Ürünün mekanik zamanlayıcı özelliği bulundurması da cabası!

4. Modern ve şık tasarım: CVS Dn 3973 Baldan Red 40 Lt Midi Fırın

Midi fırın tavsiye 2021 seçenekleri arasında adı sıklıkla geçen CVS Dn 3973 Baldan Red 40 Lt Midi Fırın, mutfağında muhteşem lezzetlerin kapısını aralamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Yuvarlak ve köşeli olmak üzere 2 emaye tepsiye sahip modelin, hem üst hem alt tarafında ısıtıcı rezistans bulunuyor. Bu ısıtıcı rezistansın paslanmaz çelikten üretilmiş olması, önemli bir ayrıntı. Ürünün akıllı tasarıma sahip ayakları, fırının farklı zemin tipleri üzerinde rahat durmasını sağlayarak kaymasına engel oluyor. Fırın kapağındaki temperli ön cam, yüksek ısıya karşı dayanıklılık gösteriyor. Böylece olası mutfak kazalarının önüne geçiliyor. Ayrıca modelin tutma sapı da el yakmıyor.

5. Çok amaçlı kullanım: Klarstein 10034499 Masterchef Piliç Çevirme Fonksiyonlu 60 L Gri Mini Midi Fırın

En iyi midi fırın markası 2020 olarak bilinen Klarstein, birbirinden kaliteli ürünleri ile mutfaklara pratiklik kazandırıyor. Klarstein 10034499 Masterchef Piliç Çevirme Fonksiyonlu 60 L Gri Mini Midi Fırın, kaymaz lastik pedli ayakları sayesinde mutfak tezgâhlarında yerinden oynamadan sağlam şekilde durabiliyor. 60 l hacmi sayesinde geniş bir pişirme alanı sunan model, piliç çevirme yapabiliyor. 60 dakikaya kadar zamanlayıcı ayarı bulunan ürün, zaman dolduğunda sesli bildirim yapabiliyor. Fırının 1 metre uzunluğunda kabloya sahip olması, önemli özelliklerinden biri. Böylece ürün, mutfakta prize uzak noktalarda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

6. Kullanıcı dostu özellikler: Beko Bsuf 5000 Meb 50 L Mini Fırın

Beko, en iyi midi fırın markaları arasında yer alıyor. Sade tasarımı ve kullanıcılara kolaylık sağlayan birbirinden pratik özellikleri ile öne çıkan Beko Bsuf 5000 Meb 50 L Mini Fırın, kompakt tasarımı sayesinde küçük boyutuna rağmen 50 l kapasitesinde geniş bir pişirme alanı sunuyor. Modelin üst kısmında yer alan fırın içi aydınlatma, pişirilen ürünün net şekilde görülmesine olanak tanıyor. Ayrıca ızgara fonksiyonu, farklı pişirme tarzları sunuyor. Mekanik zamanlayıcı bulunduran ürün, kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Hem fan hem alt ısıtıcı özelliği bulunan fırın, yiyeceklerin hızlı şekilde pişirilmesine yardımcı oluyor.

7. Akıllı pişirme teknikleri: Arçelik Mf 30 Qbg Mini Fırın MF 30

Mini boyuyla mutfaklarda alan tasarrufu sağlayan Arçelik Mf 30 Qbg Mini Fırın MF 30, farklı yiyeceklere uygun pişirme seçenekleri sunarak alıcılarına pratik kullanım vadediyor. Yeni nesil Quartz ısıtıcıya sahip model, çok hızlı bir şekilde ısınarak enerji verimliliği sağlıyor. Böylece yiyeceklerin kurumadan hızlıca pişmelerine imkân tanıyor. Zamanı kısıtlı olanlar için 270 dereceye kadar sıcaklık seviyesi sunabiliyor. Ayrıca ürünün fan desteği bulundurması, ısının fırın içinde eşit şekilde dönmesini sağlıyor. Kapak kısmında çift cam kullanan model, içerinin ısısını dışarıya yansıtmıyor.

8. Sağlıklı ve güvenli: Simfer 4244 42 L Midi Fırın

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Akıllı özellikleri ile dikkat çeken Simfer 4244 42 L Midi Fırın, birçok farklı pişirme görevi üstlenebiliyor. Ürün, buz çözme özelliği sayesinde donmuş gıdaların fırın içinde hızlıca çözülüp pişirmeye hazır hâle gelmesini sağlıyor. Krom kaplamalı ve sık aralıklı sağlam tel ızgara bulunduran ürün, krom kaplama sayesinde zararlı bakterinin yiyeceklere bulaşmasına izin vermiyor. Yoğurt yapabilme özelliği de bulunan model, 5 saat içerisinde sağlıklı ev yoğurdu hazırlayabiliyor. Modelin önemli bir özelliği, 3 kenarının kaliteli contalarla kaplı olması. Bu sayede fırın, yüksek ısıyı dışarı sızdırmadan başarıyla muhafaza edebiliyor.

9. Dilediğiniz gibi ayarlamalar yapın: Arzum AR293 Midi Fırın

En iyi midi fırın markası olan Arzum, modern tasarımı ve başarılı özellikleri ile öne çıkan birçok midi fırın modeline sahip. Arzum AR293 Midi Fırın, 40 l iç hacmi sayesinde enfes yiyeceklerin hazırlanmasına yardımcı oluyor. Kare ve yuvarlak tepsi seçenekleri sunan model, ızgara teli sayesinde farklı pişirme yöntemlerini destekliyor. Çift camlı ve menteşeli kapak sistemi, hem güvenli bir kullanım sunuyor hem ısı verimliliği sağlıyor. Ürünün en önemli özelliği, kullanıcıya geniş bir kontrol çeşitliliği sunması. Termostat ayarı, zamanlayıcı, üst ve alt rezistans kontrolü gibi akıllı özellikleri bulunan modelin turbo fan desteğine sahip olması da cabası!

10. Lezzetin kapısını aralayın: Schafer Backofen Çift Camlı Mini Fırın

Midi fırın önerileri istendiğinde üst sıralarda yer alan Schafer Backofen Çift Camlı Mini Fırın, en güzel yemeklerin pişirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. 1300 W ısıtma gücü sayesinde hızlıca ısınarak lezzetli yiyecekleri pişirmeye hazır hâle geliyor. Tel ızgara ve özel raf sistemi ile pratiklik sunan model, kare ve yuvarlak emaye tepsilere sahip. Fırın içi aydınlatma özelliği sayesinde kapağı açmaya gerek kalmadan pişen yiyeceklerin kolayca görülmesini sağlayan ürün, turbo fan özelliği ile dikkat çekiyor.

11. Turbo fanlı midi fırın arayanlara: Luxell LX 13575 Serisi Mini Fırın

Turbo fanlı midi fırın önerileri arasında dikkat çeken Luxell LX 13575 Serisi Mini Fırın, 1800 W gücü ve yüksek ısı muhafazası sayesinde yemeklerin çabucak pişmesini sağlıyor. Malzeme kalitesiyle dikkat çeken ürün, demir ve alüminyum karışımı ile ısıyı başarıyla yoğunlaştırıyor. Böylece zamanı kısıtlı olan ya da misafir ağırlayan kişilerin en önemli mutfak yardımcısı rolünü üstleniyor. Ayarlanabilir termostat özelliği ile ihtiyaç duyulan ısı ayarının sabit kalmasını sağlayan model, turbo fan özelliğiyle güçlü bir sıcak hava sirkülasyonu oluşturarak pişen ürünlerin ısıdan eşit yararlanmasını imkân tanıyor. Ayrıca modelin iç aydınlatmaya sahip olması da önemli bir özellik.

12. Hızlıca pişirme ve temizleme kolaylığı: Rommelsbacher Speedy Mini Fırın

En iyi midi fırın yorumlarına sahip Rommelsbacher Speedy Mini Fırın, minik boyutuyla kolayca taşınıp istenen her ortamda kullanılabiliyor. 230 dereceye kadar sıcaklık sağlayabilen model, kuvars malzeme kalitesi sayesinde hızlıca ısınıp mevcut ısıyı uzun süre koruyabiliyor. Ürünün krom kaplı kızartma ve fırın tepsileri, yapışmaz özellikli olduğu için rahatlıkla temizlenebiliyor. Modelin aşırı ısınma korumasına sahip olması, güvenli bir kullanım sunuyor. Ayrıca fırın, ayarlanabilir zamanlayıcısı sayesinde istenen pişirme aralığının seçilmesini sağlarken zaman dolduğunda da sinyal sesi vererek kullanıcılarını bilgilendiriyor. Mutfağında alanı kısıtlı olan ve kaliteli bir midi fırınla tanışmak isteyenlerin bu modele mutlaka bir şans vermesi gerekiyor.

13. Kompakt ve akıllı tasarım: Lonelymen Mini Elektrikli Fırın

"En ufak midi fırın hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Lonelymen Mini Elektrikli Fırın, hafif yapısı sayesinde kolayca taşınıp arzu edilen her ortamda kullanılabiliyor. Böylece ürün, ev mutfaklarının yanı sıra ofis ortamlarında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Aynı şekilde otel ve pansiyonlarda da sıkça tercih ediliyor. Küçük boyutu ve güçlü yapısı ile kolaylıkla ısınan midi fırın, yiyeceklerin kısa sürede pişirerek hem zamandan hem elektrik faturasından önemli ölçüde tasarruf edilmesine katkı sağlıyor. 15 dakikalık zamanlayıcı özelliği bulunan model, zaman dolduğunda zil sesi çalarak haber veriyor.

14. Mutfağınıza renk katın: Kumtel LX-8520 Fuşya LX-8520 Tinimini 20 L Fırın

Bütçesi kısıtlı olan, uygun fiyata son derece performanslı ve kaliteli midi fırın satın almak isteyenlerin tercihi Kumtel LX-8520 Fuşya LX-8520 Tinimini 20 L Fırın'dan yana oluyor. En ucuz midi fırın modeli olan ürün, canlı fuşya rengiyle mutfaklara son derece şık ve estetik bir görünüm katıyor. 1400 W motor gücü bulunan fırın, uzun ömürlü paslanmaz malzemelerden üretilen rezistansa sahip. Ayarlanabilir termostat, 3 farklı pişirme şekli ve zil uyarılı zaman ayarıyla etkin bir kullanım sağlıyor. Böylece istenen her yemek, pratik şekilde pişirilerek özenle hazırlanabiliyor. Ayrıca modelin yuvarlak ve köşeli 2 emaye tepsisi bulunuyor.