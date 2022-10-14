Mutlu eş anlamlısı nedir? Mutlunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mutlu kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak sık sık birlikte kullanıldığı "kutlu" kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. Yeni bir kelime değildir, 1400'lü yılların başlarında da edebî eserlerde mutlu kelimesine rastlanmıştır. Dil Devrimi sırasında “mes’ud” kelimesinin karşılığı olarak kabul edilmiştir. Uğurlu, kutlu, saadetli anlamlarında kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre göre mutlu kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Mutlu kelimesini iki anlamda da cümle içerisinde kullanabiliriz. Mutlu kelimesinin cümle içerisinde kullanımına birkaç örnek cümle verecek olursak:
Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak aynı veya benzer anlamı taşıyan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler cümlelerin anlamını bozmadan düşüncelerimizi farklı şekillerde ifade edebilmemizi sağlar. Türkçede birçok kelime birden fazla şekilde belirtilebilir, özellikle eski veya yabancı kökenli sözcükler sık sık başka kelimelerle ifade edilebilir. Türkçenin canlı yapısı kelimelerin yerlerini eş anlamlılarının almasına da olanak sağlar.
Mutlu kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılan bir kelimedir ve eş anlamlılarına kıyasla cümlelerde mutlu kelimesine daha fazla rastlanır. Mutlunun eş anlamlısı hem sözlü olarak hem de metinlerde mutlu yerine kullanılabilir. Mutlu eş anlamlısı olan kelimeler:
Mutlu kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şöyledir: