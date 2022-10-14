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Mutlu eş anlamlısı nedir? Mutlunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toprakları yüzyıllarca farklı medeniyetlerle iç içe olmuştur. Edebî akımların da etkisiyle Türkçemize yabancı kökenli birçok kelime geçmiştir. Aynı zamanda eski dönemlerden beri var olan Türkçe kelimeler yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür sözcüklerin Türkiye Türkçesinde de karşılıkları ve yazılışları farklı olsa da benzer veya aynı anlamı taşıyan eş anlamlıları bulunabilir. Eş anlamlısı bulunan, Türkçe kökenli sözcüklerden biri de mutludur. Peki, mutlu eş anlamı nedir?

Mutlu eş anlamlısı nedir? Mutlunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mutlu kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak sık sık birlikte kullanıldığı "kutlu" kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. Yeni bir kelime değildir, 1400'lü yılların başlarında da edebî eserlerde mutlu kelimesine rastlanmıştır. Dil Devrimi sırasında “mes’ud” kelimesinin karşılığı olarak kabul edilmiştir. Uğurlu, kutlu, saadetli anlamlarında kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre göre mutlu kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • (Sıfat) Mutluluğa erişmiş olan, ongun(I), saadetli, bahtiyar, berhudar, mesut.
  • (Sıfat) Mutluluk veren.

Mutlu kelimesini iki anlamda da cümle içerisinde kullanabiliriz. Mutlu kelimesinin cümle içerisinde kullanımına birkaç örnek cümle verecek olursak:

  • Beni üzmüş olsa da ömür boyu mutlu yaşamasını dilerim.
  • Mutlu bir kişiliği vardı, olumsuzluklardan fazla etkilenmezdi.
  • Mutlu bir haber alınca hemen telefonuma sarıldım.
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Mutlu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak aynı veya benzer anlamı taşıyan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler cümlelerin anlamını bozmadan düşüncelerimizi farklı şekillerde ifade edebilmemizi sağlar. Türkçede birçok kelime birden fazla şekilde belirtilebilir, özellikle eski veya yabancı kökenli sözcükler sık sık başka kelimelerle ifade edilebilir. Türkçenin canlı yapısı kelimelerin yerlerini eş anlamlılarının almasına da olanak sağlar.

Mutlu kelimesi günümüzde sıklıkla kullanılan bir kelimedir ve eş anlamlılarına kıyasla cümlelerde mutlu kelimesine daha fazla rastlanır. Mutlunun eş anlamlısı hem sözlü olarak hem de metinlerde mutlu yerine kullanılabilir. Mutlu eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Bahtiyar
  • Berhudar
  • Işıklı
  • Ongun
  • Saadetli
  • Kıvançlı
  • Memnun
  • Mesut
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Mutlunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mutlu kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler şöyledir:

  • Yaptığı evlilik onu çok bahtiyar etmişti.
  • Babaannemi görmeye her gittiğimde bana "Berhudar ol." der.
  • Onun ışıklı yüzünü görmek tüm kötü düşüncelerimi sildi.
  • Saadetli bir şekilde ölebilmek için kimsenin kalbini kırmamaya çalışırdı.
  • Bu saadetli haberi aldığımda kulaklarıma inanamadım.
  • Geçtiğimiz hafta çok kıvançlıydım.
  • Hâlinden memnun olan köpek, kulaklarını geriye yatırarak sahibine sevgiyle baktı.
  • Seninle tanıştığım için o kadar mesudum ki!
  • Ongun bir aile hayatı yaşamak herkesin mumla aradığı bir hayattı.
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