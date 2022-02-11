Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu çiftler, taze çiftlere önerilerde bulundu. Bir markanın sevgililer günü için hazırladığı ankette; iki bin çiftten mutlu ilişkiyi tarif etmeleri istendi. Uzmanlar da çiftlerin verdiği cevaplardan mutlu bir ilişkinin anahtarı olduğu varsayılan maddelerden bir liste oluşturdu. Listede pahalı hediyeler olduğu kadar ufak detayların da çiftleri mutlu ettiği ortaya çıktı. Onlarca maddesi olan listede çiftlerin cinsel ilişki ve yatak odalarıyla ilgili detay vermemesi dikkat çekti.

EV İŞLERİNİN ADİL DAĞITILMASI

Ankette verilen yanıtlara göre ev işlerinin adil şekilde dağıtılması, yaşanan tartışmayı abartmadan dozunda bitirebilmek ve birlikte gülebilmek başarılı bir birlikteliğin önünü açıyor.

MUTLU İLİŞKİNİN TEMELİ ROMANTİZM

Araştırmacılar, mutlu bir evliliği olan yetişkinlerin %63'ü eşlerinin romantik davranmasına çok önem verdiği belirtti. Cevap verenlerin 5’te 1’i pahalı hediyeler, seyahatler gibi büyük jestlerden etkilendiğini itiraf etti. Çiftlerin %36'sı ara sıra dışarıda akşam yemeği yemek gibi daha küçük nezaket davranışlarından da memnun. Ve neredeyse her 10 kişiden dördü çöpleri atmak gibi günlük hareketleri romantik buluyor.

MUTLU EVLİLİĞİN FORMÜLÜ