Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu çiftler, taze çiftlere önerilerde bulundu. Bir markanın sevgililer günü için hazırladığı ankette; iki bin çiftten mutlu ilişkiyi tarif etmeleri istendi. Uzmanlar da çiftlerin verdiği cevaplardan mutlu bir ilişkinin anahtarı olduğu varsayılan maddelerden bir liste oluşturdu. Listede pahalı hediyeler olduğu kadar ufak detayların da çiftleri mutlu ettiği ortaya çıktı. Onlarca maddesi olan listede çiftlerin cinsel ilişki ve yatak odalarıyla ilgili detay vermemesi dikkat çekti.
EV İŞLERİNİN ADİL DAĞITILMASI
Ankette verilen yanıtlara göre ev işlerinin adil şekilde dağıtılması, yaşanan tartışmayı abartmadan dozunda bitirebilmek ve birlikte gülebilmek başarılı bir birlikteliğin önünü açıyor.
MUTLU İLİŞKİNİN TEMELİ ROMANTİZM
Araştırmacılar, mutlu bir evliliği olan yetişkinlerin %63'ü eşlerinin romantik davranmasına çok önem verdiği belirtti. Cevap verenlerin 5’te 1’i pahalı hediyeler, seyahatler gibi büyük jestlerden etkilendiğini itiraf etti. Çiftlerin %36'sı ara sıra dışarıda akşam yemeği yemek gibi daha küçük nezaket davranışlarından da memnun. Ve neredeyse her 10 kişiden dördü çöpleri atmak gibi günlük hareketleri romantik buluyor.
MUTLU EVLİLİĞİN FORMÜLÜ
- Birlikte kaliteli zaman geçirmek
- Hasta olduğunda ilgi görmek
- Tamamen kendin gibi davranabileceğini hissetmek
- Kendi hobilerini ve ilgi alanlarını sürdürmelerine izin vermek
- Birbirinizin en kötü ve en iyi halinizi görmek
- Düzenli sarılmalar
- Başkalarının önünde saygılı olmak
- Birlikte düzenli planlar yapmak
- Başarılarıyla gurur duymak
- Birbirinizle aptalca şakalar yapabilmek
- Birlikte yeni yerler keşfetmek
- Aynı mizah anlayışını paylaşmak
- Birlikte yeni şeyler denemek
- Her zaman önemli olayları hatırlamak
- Sormadan birbirlerinin yerine karar vermemek
- Ev işlerinin adil bir şekilde dağıtılması
- Gerçekten anlamadığınız bir şey hakkında konuşurken bile ilgi göstermek
- Kötü alışkanlıklarını affetmek
- Zevk almasanız bile yapmak istedikleri şeyleri yapmak
- Her gün 'seni seviyorum' demek
- Her gün 'günaydın' ve 'iyi geceler' demek
- Diğerinin iş hakkında homurdanmasını dinlemek
- Hafta sonları birlikte gezmek
- Diğeri huysuz olduğunda göz yummak
- Sevmediğiniz TV şovlarını bile izlemeye hazır olmak
- Ailesine iyi davranmak / kayınvalidelerle iyi geçinmek
- Arabaya çarptığını veya en sevdiğin tişörtünü küçülttüğünü kabul ederse affedici olmak
- Birbirinizi güldürmek için biraz ileri gitmek
- Tartışmalara sonradan gülebilmek
- Bir diziyi birlikte izlemek ve tek başına bir sonraki bölümü izlemeyeceğine güvenmek
- İlgilendikleri veya istedikleri bir şey hakkında konuştuklarında not etmek ve daha sonra bu konuyu ele almak
- Arkadaşlarıyla vakit geçirmek için çaba sarf etmek
- Bazen ayrı ayrı daha iyi bir gece uykusu çekeceğinizi kabul etmek
- Garip şakalar yapmak
- Onları hediyelerle şaşırtmak
- Onları her zaman diğer insanlara övmek
- Dışarıda yemek yerken yemeğinizi paylaşmaya hazır olmak
- En kötü hallerine baktıklarında hala güzel göründüklerini söylemek
- Birbirinizin önünde tuvalete gitme konusunda rahat olmak
- İstemediklerini söylemelerine rağmen fazladan bir atıştırmalık veya içecek almak (çünkü seninkini gördüklerinde isteyeceklerini biliyorsun)
- İğrenmeden birbirinizin önünde gaz çıkarmak
- Birbirinize güzel mesajlar bırakmak
- Biriniz aklın sesi oluyorsunuz
- Haklı olmasa bile her zaman birbirimizin tarafını tutmak
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