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Mutluluğa mutluluk katacak bilim insanları tarafından onaylanan 10 şarkı!

Seray Üstün Seray Üstün
23.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Müzik ruhun gıdasıdır’ sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Kendinizi kötü ve mutsuz hissettiğinizde müzik en şifalı bir yöntem olarak karşınıza çıkar. Tarih boyunca müzik hastalıkların iyileştirmesi için kullanıldı. Müziğin iyileştirici etkisi üzerine çalışmalarını yürüten bilim insanları mutluluğu arttıracak şarkıları onayladı.

Mutluluğa mutluluk katacak bilim insanları tarafından onaylanan 10 şarkı!

Müzik bazı durumlarda depresyonu körüklerken bazı durumlarda ise mutsuzluk halinden çıkmanın en kesin çözümüdür. İnsanların kişisel özelliklerini göz önünde bulundurursak aslında bu durumun kişiden kişiye değiştiğini belirtmemiz gerekir. Müzik üzerine yapılan araştırmalar bazı şarkıların hemen hemen herkesi mutlu ettiğini kanıtladı. Bir araştırmada insalara onları mutlu eden şarkıları soran Alba, oldukça ilginç sonuçlar elde etti. Sonuçları Hollandalı bilim insanı Jacob Jolij’e gönderen şirket, bu şarkıların ortak noktasının aydınlatılmasını istedi. Yapılan bir dizi araştırmanın ardından tüm bu şarkıların 140-150 bpm arasında olduğu fark edildi.

Müzik zevkleri, yetiştirilen ortam ve girilen etkileşim çerçevesinde şekillense de bilimsel olarak birçok kişiyi mutlu edecek şarkılar bulmak mümkündür. İşte bilim insanları tarafından onaylı mutluluk veren şarkılar...

  • Queen – Don’t Stop Me Now
  • Abba – Dancing Queen
  • The Beach Boys – Good Vibrations
  • Billy Joel – Uptown Girl
  • Survivor – Eye Of The Tiger
  • The Monkees – I’m a Believer
  • Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun
  • Bon Jovi – Livin’ On A Prayer
  • Gloria Gaynor – I Will Survive
  • Katrina & The Waves – Walking On Sunshine
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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