Mutluluğa mutluluk katacak bilim insanları tarafından onaylanan 10 şarkı!

Müzik bazı durumlarda depresyonu körüklerken bazı durumlarda ise mutsuzluk halinden çıkmanın en kesin çözümüdür. İnsanların kişisel özelliklerini göz önünde bulundurursak aslında bu durumun kişiden kişiye değiştiğini belirtmemiz gerekir. Müzik üzerine yapılan araştırmalar bazı şarkıların hemen hemen herkesi mutlu ettiğini kanıtladı. Bir araştırmada insalara onları mutlu eden şarkıları soran Alba, oldukça ilginç sonuçlar elde etti. Sonuçları Hollandalı bilim insanı Jacob Jolij’e gönderen şirket, bu şarkıların ortak noktasının aydınlatılmasını istedi. Yapılan bir dizi araştırmanın ardından tüm bu şarkıların 140-150 bpm arasında olduğu fark edildi.

Müzik zevkleri, yetiştirilen ortam ve girilen etkileşim çerçevesinde şekillense de bilimsel olarak birçok kişiyi mutlu edecek şarkılar bulmak mümkündür. İşte bilim insanları tarafından onaylı mutluluk veren şarkılar...

Queen – Don’t Stop Me Now

Abba – Dancing Queen

The Beach Boys – Good Vibrations

Billy Joel – Uptown Girl

Survivor – Eye Of The Tiger

The Monkees – I’m a Believer

Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun

Bon Jovi – Livin’ On A Prayer

Gloria Gaynor – I Will Survive

Katrina & The Waves – Walking On Sunshine



