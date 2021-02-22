Mutluluk hormonları nelerdir? Mutluluk hormonları nasıl yükseltilir? Mutluluk hormonları hakkında merak edilenler...

Mutluluk dünyada en çok aranılan ve arzu edilen duygulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kimilerinin hayatın temeli olarak gördüğü mutluluğun hormonlarla ilişkili olduğunu hiç düşündünüz mü? Kendinizi mutlu hissetmek için pek çok aktivite yaptığınız biliyoruz. Ancak bu durumda hormonların işlevlerini yabana atmamak gerekiyor. Hormonların vücudumuzda farklı işlevleri vardır. Bunlardan biri olan mutluluk hormonları ise genel olarak ruh halimizi düzene sokmamızı sağlıyor. Birçok kişi “mutluluk hormonları nedir” sorusunu merak ediyor. Mutluluk hormonları olumlu duygulara sahip olmamıza yardım eder. Ancak bu hormonların farklı türleri vardır ve vücutta farklı görevleri yerine getirirler. Peki mutluluk hormonları ne işe yarar? SEROTONİN Mutluluk hormonları denildiğinde akla ilk gelen hormon seretonindir. Serotonin genel hatlarıyla vücuttaki ruh halini kontrol eder. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde ya da depresyona girdiğinizde bilmeniz gereken tek şey serotonin hormonunda düşüş meydana geldiğidir. Ayrıca serotonin hormonu iyi hissettirmenin yanında iştah, uyku, saldırganlık, uyarılma, öğrenme ve hafıza üzerinde de etkilidir.

Meditasyon yaparak stres seviyesini düşürmek ve 20 dakika güneşlenmek serotonini artırabilir. Ayrıca içeriğinde zengin triptofan bulunan yiyecekler de serotonin üzerinde etkilidir. ENDORFİN Endorfin hormonunu bir nevi ağrı kesici olarak düşünebilirsiniz. Acı ve ağrıyı hafifleten bu hormon sürekli olarak üretilmez. Sürekli üretilmesi durumunda ise kişinin hiçbir acıyı hissetmemesine nedne olur. Bu durum aslında kişinin hayatını tehlikeye sokan bir hal alabilir. Ayrıca endorfin hormonu cinsel ilişkiden zevk almayı sağlar. Orgazm anında, fiziksel egzersiz sırasında veya gülerken salgılanabilir. Çikolata yemek, baharatlı gıdalar tüketmek, C ve B vitamini yönünden zengin besinler tüketmek ve vanilya ya da lavanta koklamak endorfin hormonunu artırır. Ayrıca yüzme, koşu gibi egzersizler de endorfini artırır. DOPAMİN Dopamin hormonu ise beynin ödül merkezleriyle ilgilidir. Özellikle bir işi yaparken motive olmayı sağlar. Örneğin sınavdan yüksek not almak, bir oyunda seviye atlamak gibi sonucunda ödül alabileceğimiz eylemlerde dopamin devreye girer.