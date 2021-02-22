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Mutluluk hormonları nelerdir? Mutluluk hormonları nasıl yükseltilir? Mutluluk hormonları hakkında merak edilenler...

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Mutluluk hormonları nelerdir? Mutluluk hormonları nasıl yükseltilir? Mutluluk hormonları hakkında merak edilenler...

Koronavirüs pandemisinden sonra kişilerin depresyon seviyelerinde yükselme meydana geldi. Çevrenizdeki insanların hatta kendinizin bile zaman zaman mutsuz hissettiğiniz anlar olmuştur. Bunların temel nedeni ise tamamen hormonlardır. Peki hormonlar arasında en merak edilenlerden mutluluk hormonları ile ilgili neler biliyorsunuz?

Mutluluk dünyada en çok aranılan ve arzu edilen duygulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kimilerinin hayatın temeli olarak gördüğü mutluluğun hormonlarla ilişkili olduğunu hiç düşündünüz mü? Kendinizi mutlu hissetmek için pek çok aktivite yaptığınız biliyoruz. Ancak bu durumda hormonların işlevlerini yabana atmamak gerekiyor. Hormonların vücudumuzda farklı işlevleri vardır. Bunlardan biri olan mutluluk hormonları ise genel olarak ruh halimizi düzene sokmamızı sağlıyor. Birçok kişi “mutluluk hormonları nedir” sorusunu merak ediyor. Mutluluk hormonları olumlu duygulara sahip olmamıza yardım eder. Ancak bu hormonların farklı türleri vardır ve vücutta farklı görevleri yerine getirirler. Peki mutluluk hormonları ne işe yarar?

SEROTONİN

depresyon

Mutluluk hormonları denildiğinde akla ilk gelen hormon seretonindir. Serotonin genel hatlarıyla vücuttaki ruh halini kontrol eder. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde ya da depresyona girdiğinizde bilmeniz gereken tek şey serotonin hormonunda düşüş meydana geldiğidir. Ayrıca serotonin hormonu iyi hissettirmenin yanında iştah, uyku, saldırganlık, uyarılma, öğrenme ve hafıza üzerinde de etkilidir.

Meditasyon yaparak stres seviyesini düşürmek ve 20 dakika güneşlenmek serotonini artırabilir. Ayrıca içeriğinde zengin triptofan bulunan yiyecekler de serotonin üzerinde etkilidir.

ENDORFİN

ağrı

Endorfin hormonunu bir nevi ağrı kesici olarak düşünebilirsiniz. Acı ve ağrıyı hafifleten bu hormon sürekli olarak üretilmez. Sürekli üretilmesi durumunda ise kişinin hiçbir acıyı hissetmemesine nedne olur. Bu durum aslında kişinin hayatını tehlikeye sokan bir hal alabilir. Ayrıca endorfin hormonu cinsel ilişkiden zevk almayı sağlar. Orgazm anında, fiziksel egzersiz sırasında veya gülerken salgılanabilir.

Çikolata yemek, baharatlı gıdalar tüketmek, C ve B vitamini yönünden zengin besinler tüketmek ve vanilya ya da lavanta koklamak endorfin hormonunu artırır. Ayrıca yüzme, koşu gibi egzersizler de endorfini artırır.

DOPAMİN

ödül

Dopamin hormonu ise beynin ödül merkezleriyle ilgilidir. Özellikle bir işi yaparken motive olmayı sağlar. Örneğin sınavdan yüksek not almak, bir oyunda seviye atlamak gibi sonucunda ödül alabileceğimiz eylemlerde dopamin devreye girer.

Dopamin ayrıca farklı fikirler üretme esnasında da devreye girer. Dopamin hormonu, kimi zaman gereğinden az veya fazla olabilir. Bu durum ise sonuç olarak parkinson hastalığına yol açabilir.

Doymuş yağ oranı az besinler ile probiyotik gıdalar, yeterli uyku, müzik dinlemek, egzersiz ve yüksek protein dopamin hormununu artırır.

OKSİTOSİN

aşk

Sevgi, aşk ve tutkunun salgılandığı hormondur. Birisine sarıldığınızda, dokunduğunuzda ya da birisi sizi arzuladığında veya sevdiğinde ve sosyal ortamlarda vücut oksitosin hormonu salgılar. Orgazm anında ve anneler bebeklerini emzirdiğinde de vücudun oksitosin salgıladığı görülür.

Oksitosin hormonu birine iyilik yaptığınızda, aşık olduğunuzda, hayal kurduğunuzda, cinsel ilişkide artabilir. Ancak bu hormon meyve yağları ve zengin protein içeren besinler ile de artar.

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