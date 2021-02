Psikanaliz temel taşlarından Sigmund Freud’un kızına yazdığı mektup: Hayatın sırrını verdi

Sigmund Freud ve Martha Bernays Freud’un kızı Anna Freud, 3 Aralık 1895’te Viyana, Avusturya-Macaristan’da doğdu. Martha’nın zorlu bir hamilelik süreci oldu. Hatta doğumun sonrasında kızı Anna ile ilginlenmekte zorluk yaşadı.

Anna özel bir ilkokulda eğitim gördü. Buradaki eğitimini Salka Goldman Cottage Lyceum izledi. Mükemmel bir öğrenciydi; öğrenme ve anlama kabiliyeti yaşıtlarından erken gelişiyordu ve tüm derslerinde mükemmel sonuçlar elde ediyordu. Ancak, Freud onu üniversiteye hazırlanacağı kursa göndermek istemiyordu. Çok yetenekli arkadaşları ile babasını çevreleyen entelektüel atmosferde büyüdüğü için öğreniminin çoğu evde geçti. Babası, on dört yaşında psikanalize ilgisi belirgin olan Anna’nın her çarşamba akşamı yapılan klinik makaleleri ve tartışmaları dinlemesine izin verdi. Freud son göz çocuğu olan Anna’nın üzerine titredi. Her daim onun gelişimiyle yakından ilgilendi. Ünlü bilim insanı vefatının hemen öncesinde Anna’ya hayat dersi niteliğinde bir mektup bıraktı.

“Sevgili Anna, en güvendiğin insanlardan kötülük görüp üzülmen senin güçsüz birisi olduğun anlamına gelmez. Fizik kurallarına göre sırtını dayadığın bir nesne birdenbire giderse sen de o yöne devrilirsin. Yani bunun güçsüzlükle bir ilgisi yok”