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Müzayededen ikinci el bavul aldılar! İçinden yıllarca saklanan çocuk cesetleri çıktı

20.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da bir aile müzayededen açık artırma ile ikinci el bir bavul takımı satın aldı. Ancak bavulu açan korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çünkü bavulun içinde bir insana ait olduğunu düşündükleri kemik parçaları vardı. Ailenin polise haber vermesi üzerine cinayet soruşturması başlatıldı.

Müzayededen ikinci el bavul aldılar! İçinden yıllarca saklanan çocuk cesetleri çıktı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki Manurewa bölgesinde bir aile müzayededen bir bavul takımı satın aldı. Satın aldıkları ikinci el bavulların içinde iki küçük çocuğun kalıntılarını gören aile şoke oldu. Polis cesetlerin keşfinden 3-4 yıl öncesinde bavula yerleştirildiğine inandıklarını söyledi.

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“KOKUYU NASIL ALMADILAR?”

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Bavulun bir karavanla kendilerine ulaştırıldığını ifade eden bir aile ferdi, “Kokuyu nasıl almadılar? Ben bir domuz avcısıyım ve bir leş bozulduğunda aynı koku oluyor. Bu yüzden onun ölü bir hayvan olduğunu düşündüm.” dedi.

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Polis yaptığı incelemede bavulları satın alan ailenin cinayetle hiçbir bağlantısı olmadığını doğruladı. Kalıntıların 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklara ait olduğu tahmin ediliyor.Davayla ilgilenen Yeni Zelanda Polis Dedektifi Tofilau Faamanuia Vaaelua, polisin çocukların cesetlerinin her birinin birkaç yıldır orada olduğuna inandığını doğruladı. Müfettiş Vaaelua, cesetlerin saklanmasının üzerinden ne kadar zaman geçtiği ve kurbanların genç yaşları göz önüne alındığında, davanın çözülmesinin zor olduğunu kabul ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda bavul
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