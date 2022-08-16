Müziğin ritmine kendisini fazla kaptırdı! Damadın düğün dansı davetlileri gülümsetti

TikTok’ta paylaşılan bir düğüne ait görüntüle kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. 3.8 milyon görüntülemeye ulaşan videoda ismi açıklanmayan bir gelin ve damadın dansı popüler oldu. Dans pistinin ortasında dans eden gelin ve damat, müziğin ritmine kendilerini kaptırarak davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

TWERK DENEMESİ YAPTI

Damat dans pistinin ortasında bir anda twerk denemesi yaptı. O anları davetliler şaşkınlık için izlerken sosyal medya kullanıcıları damadın ilginç gömleğine ve çoraplarına dikkat çekti.



