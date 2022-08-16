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Müziğin ritmine kendisini fazla kaptırdı! Damadın düğün dansı davetlileri gülümsetti

16.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘imadphotography’ kullanıcı adıyla paylaşılan bir düğün videosu herkesi gülümsetmeyi başardı. Müziğin ritmine kendisini fazla kaptıran gelin ve damadın dans pistindeki performansı kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

TikTok’ta paylaşılan bir düğüne ait görüntüle kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. 3.8 milyon görüntülemeye ulaşan videoda ismi açıklanmayan bir gelin ve damadın dansı popüler oldu. Dans pistinin ortasında dans eden gelin ve damat, müziğin ritmine kendilerini kaptırarak davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

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TWERK DENEMESİ YAPTI

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Damat dans pistinin ortasında bir anda twerk denemesi yaptı. O anları davetliler şaşkınlık için izlerken sosyal medya kullanıcıları damadın ilginç gömleğine ve çoraplarına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
düğün Twerk twerk dans
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