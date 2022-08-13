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Danimarka’da dans eden gençlerin arasına katılan yaşlı kadının dansı olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

13.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka’nın başkenti Kopenhang’ın Norrebbo bölgesinde sokak ortasında dans eden gençlerin arasına katılan yaşlı bir kadının dansı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Hiçbir şey demeden bir anda gençlerin arasına katılan kadın dansıyla herkesi büyüledi. O anlar kameralara yansıdı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhang’ın Norrebbo bölgesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Yoldan geçen bir yaşlı kadın kendi aralarında müzik açarak dans eden gençlerin arasında katıldı. Kadının dansıyla birlikte ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Binlerce yorum ve beğeni alan gönderide "Teyzemin içinde kalmış. Oh ne güzel dans ediyor. Kop kop kop" yorumları yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dans Danimarka
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