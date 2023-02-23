Muzların kahverengileşmesi nasıl önlenir? Muzlar bu saklama yöntemi sayesinde haftalarca bozulmuyor

Muz, yediden yetmişe herkesin sevdiği tatlılara kıvam ve tat sağlayan oldukça lezzetli bir meyve. Yumuşak dokuda olan muzlar diğer meyvelere göre çok daha erken bozulabiliyor. Muzların anında kararmasından şikayet ediyorsanız uygulamanız gereken adımlar oldukça basit!

PLASTİK POŞETTE TUTMAYIN

Muz, elma, şeftali ve domates dahil olmak üzere birçok meyve gibi etilen gazı üretir ve kapalı bir torbada ise etilen gazının birikmesi muzların daha hızlı olgunlaşmasına neden olur.

DİĞER MEYVELERDEN UZAK TUTUN

Muzların evde nereye konulduğu da önemlidir; Mümkünse muzları diğer meyvelerden uzak tutun. Bir gıda hijyeni uzmanına göre , muzlar diğer meyvelerden uzak tutulmamalı ve bir tezgah üzerinde, ideal olarak "oda sıcaklığında ve nemden, güneş ışığından ve aşırı sıcaktan uzak bir yerde" saklanmalıdır.

MUZUN SAPINI STREÇ FİLMLE SARABİLİRSİNİZ

Uzman, "Çok sıcak olan herhangi bir yer olgunlaşma sürecini hızlandırır, bu nedenle onları fırınların veya sıcak cihazların yakınında tutmaktan kaçının" diye ekledi.

Tash ayrıca, "daha uzun süre ilk olgunluklarında kalmalarına yardımcı olmak" için muzları bir salkımdan ayırmayı da tavsiye etti. "Muzun gövdesinden etilen gazı salınır, bu nedenle gazın etkisini yavaşlatmak ve çok hızlı olgunlaşmasını önlemek için sapları plastik bir sargıya veya streç filme sarabilirsiniz. Bu, meyveden aşağı doğru hareket edebilecek gaz miktarını azaltır ve bu nedenle meyvelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar."

Bir muz biraz fazla olgunsa, onları kullanarak yapabileceğiniz pek çok yiyecek vardır.

Muzlu ekmek veya muzlu kekler popüler bir seçenektir. Bir pankek karışımına ezilmiş muz eklemeyi veya bir muzu smoothie yapmak için karıştırmayı düşünün. Olgunlaşmış muzlardan bir şey yapamıyorsanız, onları doğrayın ve kilitli bir torbaya koyun; dondurucuda altı aya kadar saklayabilirsiniz.

