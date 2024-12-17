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Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na geldi, gören şaştı kaldı! Sokak köpekleri her yeri sardı, dışarı çıkmaya korkuyorlar...

17.12.2024 15:20
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17.12.2024 15:20
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Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelen bir görüntü dikkat çekti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kaydedilen görüntülerde sokakta başıboş haldeki köpekler adeta korku saldı. Tam 21 başıboş köpek yüzünden, mahalle sakinleri dışarı çıkamaz hale gelirken; bölgede geçtiğimiz yıl da bir kişinin köpek saldırısı sonucu, kuduz olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na çok sayıda fotoğraf ve video gelmeye devam ederken; Şanlıurfa'da kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

EVİNİN BALKONUNDAN KAYDEDİP, GÖNDERDİ

Akçakale ilçesindeki bir evin balkonundan çekilen görüntülerde; sokakta başıboş halde dolaşan köpekler, görenleri şaşkına çevirdi.

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21 BAŞIBOŞ KÖPEK, KORKU SALDI

Birlikte hareket eden tam 21 adet köpek yüzünden mahalle sakinleri dışarı çıkamaz hale geldiği belirtildi.

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"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelen mesajda "Bizim mahallemizde çok fazla köpek var. Belediye çaresini bulamıyor. Dışarı çıkmaya korkuyorlar kadın ve çocuklar." diyerek yetkililerden yardım istendi.

'KUDUZ' İDDİASI

Öte yandan aynı bölgede geçtiğimiz yıl da bir kişinin köpek saldırısı sonucu, kuduz olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTI:

0533 890 54 74

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa sokak köpekleri
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