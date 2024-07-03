Nagihan sert ifadeler kullanmıştı! Yunus Emre harekete geçti... İfade detayı

Survivor All Star sonrasında Yunus Emre ile Nagihan Karadere birbirine girdi. Nagihan Karadere yarışmacı hakkında olay iddilarda bulundu ve "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık, krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" diyerek şoke etti.

Ayrıca Yunus Emre'nin özel hayatına da değinen Nagihan "Kendi karısının bile hamileliğinden şüphe duyduğunu ve nice nice konuları bir açarsam insan içine çıkamaz DNA der susarım" dedi.

Beria Özden ve Yunus Emre, Çiğdem Akman'da bu konuya dair de konuştu. Mynet'in haberine göre; Yunus Emre "Nagihan bir sebepten dolayı benimle konuşmak yerine tırnaklarını bana geçirdiği andı. Hatta Yunus Emre'den şiddet gördüm diye iddiaları da var kendisinin çok kırıldım" dedi.

EŞİNE SÖYLEDİKLERİ SİNİRLERİNİ BOZDU

Yunus Emre devamında ise "Ablamdır dedim ama ta ki eşime şey yapana kadar artık mahkeme kararıyla yasak getirmek istiyorum kafasına göre tweet atmasın" derken eşi ise "Getirdik" dedi.

Beria Özden "Kendisi de ifade verecek ondan sonra.." diyerek mahkemeye başvurduklarını açıkladı.