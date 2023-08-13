NALAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Sergen Deveci'li Nalan filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Komedi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor. Aynı zmanda filmin senaristliğini de yine Fatih Mutlu üstleniyor. İşte Nalan filmi konusu, oyuncuları ve 13 Ağustos Star TV yayın akışı...
Sabah programlarının aranan sunucusu Nalan Kazak, geçirdiği bir kaza sonrası programına 2 yıl ara verir. Bu aradan sonra programına tekrar başlamaya karar veren Nalan'ın ilk konuklarından biri de eski sevgilisi rapçi Talat'tır. Fakat canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra Nalan’da bir terslik ortaya çıkar: Nalan, soru sorulduğunda farkında olmadan düşündüğünün tersini söylüyordur. Açken “tok”, mutluyken “üzgün” olduğunu anlatan Nalan sevmek istediği birine hakaret eder, öfkelendiği zaman ağzından hoş sözler dökülür… Canlı yayında yaşanan bu krizden sonra işinden olan ve itibarı yerle bir olan Nalan; içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulmak için; Talat’ın yanı sıra, ekip arkadaşları yönetmen Ece, doktor Dündar, din alimi İsa, aşçı Meral, YouTuber Sarper ve oyuncu Filiz’in desteğine ihtiyaç duyacaktır.
Açelya Topaloğlu
Bülent Alkış
Bahtiyar Engin
Birsen Dürülü
Berna Koraltürk
Sergen Deveci
Taha Ünal
Oğuz Haksever
Hünkar Nihal Konar
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16.15 Ömer
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nalan
22:30 Nalan
00:45 Hayat Sevince Güzel
02:45 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
04:20 Türk Müziği
05:30 Sefirin Kızı