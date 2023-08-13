MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. NALAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Sergen Deveci'li Nalan filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

NALAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Sergen Deveci'li Nalan filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

13.08.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nalan filmi konusu ve oyuncuları filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Sergen Deveci'nin başrolde olduğu film, bu akşam saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Peki, NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER? Sergen Deveci'li Nalan filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Komedi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor. Aynı zmanda filmin senaristliğini de yine Fatih Mutlu üstleniyor. İşte Nalan filmi konusu, oyuncuları ve 13 Ağustos Star TV yayın akışı...

NALAN FİLMİ KONUSU

Sabah programlarının aranan sunucusu Nalan Kazak, geçirdiği bir kaza sonrası programına 2 yıl ara verir. Bu aradan sonra programına tekrar başlamaya karar veren Nalan'ın ilk konuklarından biri de eski sevgilisi rapçi Talat'tır. Fakat canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra Nalan’da bir terslik ortaya çıkar: Nalan, soru sorulduğunda farkında olmadan düşündüğünün tersini söylüyordur. Açken “tok”, mutluyken “üzgün” olduğunu anlatan Nalan sevmek istediği birine hakaret eder, öfkelendiği zaman ağzından hoş sözler dökülür… Canlı yayında yaşanan bu krizden sonra işinden olan ve itibarı yerle bir olan Nalan; içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulmak için; Talat’ın yanı sıra, ekip arkadaşları yönetmen Ece, doktor Dündar, din alimi İsa, aşçı Meral, YouTuber Sarper ve oyuncu Filiz’in desteğine ihtiyaç duyacaktır.

2015468-51667758

NALAN FİLMİ OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu
Bülent Alkış
Bahtiyar Engin
Birsen Dürülü
Berna Koraltürk
Sergen Deveci
Taha Ünal
Oğuz Haksever
Hünkar Nihal Konar

Nalan-filminin-konusu-ne-Nalan-filminini-kadrosunda-kimler-var

13 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16.15 Ömer
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nalan
22:30 Nalan
00:45 Hayat Sevince Güzel
02:45 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
04:20 Türk Müziği
05:30 Sefirin Kızı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nda flaş gelişme! Sosyal medya ayağa kalktıYalı Çapkını'nda flaş gelişme! Sosyal medya ayağa kalktı
Şoke eden sözler! Emrah duymasın...Şoke eden sözler! Emrah duymasın...
"Bırakın kızınız devam etsin siz annelik yapın" yorumuna bomba yanıt"Bırakın kızınız devam etsin siz annelik yapın" yorumuna bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Açelya Topaloğlu Sergen Deveci nalan star tv yayin akisi Oyuncu sevgilisi turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.