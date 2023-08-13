NALAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Sergen Deveci'li Nalan filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Komedi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor. Aynı zmanda filmin senaristliğini de yine Fatih Mutlu üstleniyor. İşte Nalan filmi konusu, oyuncuları ve 13 Ağustos Star TV yayın akışı...

NALAN FİLMİ KONUSU

Sabah programlarının aranan sunucusu Nalan Kazak, geçirdiği bir kaza sonrası programına 2 yıl ara verir. Bu aradan sonra programına tekrar başlamaya karar veren Nalan'ın ilk konuklarından biri de eski sevgilisi rapçi Talat'tır. Fakat canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra Nalan’da bir terslik ortaya çıkar: Nalan, soru sorulduğunda farkında olmadan düşündüğünün tersini söylüyordur. Açken “tok”, mutluyken “üzgün” olduğunu anlatan Nalan sevmek istediği birine hakaret eder, öfkelendiği zaman ağzından hoş sözler dökülür… Canlı yayında yaşanan bu krizden sonra işinden olan ve itibarı yerle bir olan Nalan; içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulmak için; Talat’ın yanı sıra, ekip arkadaşları yönetmen Ece, doktor Dündar, din alimi İsa, aşçı Meral, YouTuber Sarper ve oyuncu Filiz’in desteğine ihtiyaç duyacaktır.

NALAN FİLMİ OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu

Bülent Alkış

Bahtiyar Engin

Birsen Dürülü

Berna Koraltürk

Sergen Deveci

Taha Ünal

Oğuz Haksever

Hünkar Nihal Konar

13 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16.15 Ömer

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nalan

22:30 Nalan

00:45 Hayat Sevince Güzel

02:45 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

04:20 Türk Müziği

05:30 Sefirin Kızı

