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Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.11.2024 19:16
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Narin'i çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu. Kardeşi V. Bahtiyar, "Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, ağabeyimin suçu üstlenmesini istedi" ifadelerini kullandı. Bahtiyar, Ali Rıza Güran'ın komşu köylerden biriyle konuştuğunu da söyledi. İşte detaylar...

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin'

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kez Narin'i çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden ve ardından tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar' A Haber'e konuştu.

Narin Güran cinayeti itirafçısının kardeşi şu ifadeleri kullandı;

"Bu süreçte 17'sinde her şey ortaya çıkacak. Biz devletimize ve adalete güveniyoruz. Her kim yapmışsa cezasını çeksin, abim yapmışsa o çeksin. Kimse kimseyi savunmasın. Ben abimi savunmuyorsam kimse kimseyi savunmasın. Herkes cezasını çekecek.

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Ellerinde delilleri varsa abimi suçlasınlar ama abimi paralarıyla mı suçlayacaklar? Olamaz böyle bir şey. Biz bir avukat tutmadık. Abim suçu itiraf ettiği için tutmadık. İtiraf etmiş ama abim diyor ki ben öldürmedim öldüren onlardır. Kimse biz bilmiyoruz.

'NEVZAT BAHTİYAR SUÇU ÜSTLENSİN' DEDİLER

Ali Rıza Güran komşu köylerden biriyle konuşmuş. Ali Rıza Güran, Salim Güran'ın büyük amcası. Komşu köyde bir kişiyle konuşmuş. "Onlara söyle Nevzat Bahtiyar'a söylesin bu suçu kendisi üstlensin, ben öldürmüşüm desin köyde toprak ve para vereceğiz desin." ifadelerini kullanmış.

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Biz böyle şeylere muhtaç değiliz. Değil 1 köy 70 köy dahi verse kabul etmiyoruz. Ali Rıza Güran komşu köylerden birine söylemiş o birinin ismini vermiyorum. Zaten Jandarma bize telefon açtı. İbrahim Bahtiyar'da zaten evdeymiş. Sabah da jandarma bizim eve geldi."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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