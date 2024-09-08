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  4. Narin Güran'ın görüntüleri herkesi ağlattı! Türkiye günlerdir bir umut bekliyordu, geriye sadece mutlu anılar kaldı

Narin Güran'ın görüntüleri herkesi ağlattı! Türkiye günlerdir bir umut bekliyordu, geriye sadece mutlu anılar kaldı

08.09.2024 10:59
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.09.2024 10:59
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Günlerdir aranan 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'dan kahreden haber geldi. 19 gündür ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonucunda küçük kızın cansız bedeni bulundu. Şimdi tüm Türkiye "Narin cinayete mi kurban gitti? Cinayetse Narin'i kim öldürdü?" sorularına yanıt ararken, küçük Narin'den geriye kalan görüntüler herkesi yeniden ağlattı.

Türkiye günlerdir 8 yaşındaki kayıp Narin Güran'dan gelecek güzel haberi beklerken, bu sabah yaşanan gelişme herkesi kahretti. 21 Ağustos'tan bu yana tüm ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonucunda küçük Narin'in cansız bedeni bulundu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Narin'in Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya "maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" ifadelerini kullandı.

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KÜÇÜK NARİN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Bölgeden gelen ilk bilgiler Narin'in öldürüldüğü yönünde olurken, şimdi tüm Türkiye "Narin cinayete mi kurban gitti? Cinayetse Narin'i kim öldürdü?" sorularına yanıt aramaya başladı.

GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLERİ HERKESİ AĞLATTI

Henüz Narin Güran'ın nasıl bulunduğuyla ilgili bir detay açıklanmazken, küçük çocuktan geriye kalan görüntüler Türkiye'yi ağlattı.

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Küçük Narin'in bir düğünde olduğu ve arkadaşlarıyla oyunlar oynadığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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