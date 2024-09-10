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  4. Narin'in annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı! 'Yasak aşk' iddiası olay olmuştu, jandarmanın bulduğu yeşil tülbent şüpheleri artırdı

Narin'in annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı! 'Yasak aşk' iddiası olay olmuştu, jandarmanın bulduğu yeşil tülbent şüpheleri artırdı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.09.2024 07:44
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Türkiye bir yandan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlarken bir yandan da katil ya da katillerin peşine düştü. Cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak oklar amcanın üzerinde yoğunlaşırken, anne ile amca için ortaya atılan 'yasak aşk' iddiası da gündem olmuştu. Öte yandan cenazeye katılmasına bile izin verilmeyen annenin neden gözaltında olduğu da ortaya çıktı. Jandarmanın bulduğu yeşil tülbent soruşturmanın tüm seyrini değiştirdi.

Narin'in annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı! 'Yasak aşk' iddiası olay olmuştu, jandarmanın bulduğu yeşil tülbent şüpheleri artırdı

Narin Güran cinayetinde her geçen gün ekipler katili bulmak için çemberi biraz daha daraltırken, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aralarında anne, baba ve ağabeyin de bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alınırken; amacının tutukluk hali ise devam ediyor. Küçük Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından ortaya çıkan itirafçının anlattıkları kan dondururken, gözler gözaltına alınan aile üyelerine çevrildi.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLENMEMİŞTİ

Narin'in cenazesinin bulunduğu gün yapılan resmi açıklamalarda, aileye başsağlığı dilenmemesi de dikkat çekmişti. Peş peşe ortaya çıkan detaylar sonrası aile üyelerinin de şüpheliler arasında bulunduğu öğrenilmişti.

CENAZEYE KATILMALARINA İZİN VEİRLMEDİ

Öyle ki küçük Narin, son yolcuğuna uğurlanırken, savcılık aile üyelerinin cenazeye katılmasına bile izin vermedi.

ANNE NEDEN GÖZALTINDA?

Tüm Türkiye Narin'in katilinin ya da katillerinin kim olduğunu öğrenmeyi beklerken, gözaltındaki annenin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı.

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'YEŞİL TÜLBENT' DETAYI! JANDARMA BULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; jandarma, Narin'e ait olduğunu düşündüğü yeşil bir tülbent bulurken, anne ise o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine Narin'in gittiği Kuran kursu hocasına aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtı sonrası anneyi 'şüpheliler' listesinin başlarına dahil etti.

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CİNAYETİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Öte yandan cinayetin nedeni ile ilgili Didem Arslan Yılmaz'dan olay yaratack bir iddia geldi. Yılmaz'ın çok güvendiği bir haber kaynağına dayandırdığı iddiaya göre anne ve amca arasında ilişki vardı ve çocuk buna tanık oldu.

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AMCA VE ANNE İÇİN 'YASAK İLİŞKİ' İDDİASI

Yılmaz, canlı yayında yaptığı açıklamada "Bu ifadeye göre yüzde 99 diyorum. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor." diye konuştu.

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