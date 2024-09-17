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  4. Narin ve Sıla'nın acısı henüz dinmedi! Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'Bu kadarı artık çok fazla'

Narin ve Sıla'nın acısı henüz dinmedi! Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'Bu kadarı artık çok fazla'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.09.2024 15:39
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni sezonun ilk bölümü ilgiyle izlenirken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizide hayatını kaybeden Alev karakterinin bebeğine bakıcının uyku ilacı verdiği sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Narin ve Sıla'nın acısı henüz dinmedi! Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'Bu kadarı artık çok fazla'

MYNET- Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisi yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

Dizinin yeni sezonunda Müjde Uzman'ın hayat verdiği Alev karakteri hayatını kaybetti ve böylelikle hikayeden çıkarıldı. Alev'in bebeği hayata tutunurken babası ve Alev'in ailesi arasında bebeğin kimde kalacağına dair kriz çıktı.

KIZILCIK EVRİM

Dizinin yeni bölüm fragmanında Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakterinin 'Alev'i vermek zorundayız başka yolu yok' dediği görülüyor ve Alev'in babası Abdullah Ünal bebeği için bir bakıcı buluyor.

kızılcık ABDULLAH

BU SAHNE GÜNDEMDE

Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Abdullah Bey'in kızına bulduğu bakıcı ise bebeği uyutmak için biberonuna ilaç koyuyor. Bakıcının 'seni üç damla uyutur' diyerek sütün içerisine ilaç kattığı bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

kızılcık

TEPKİ YAĞDI

Bu sahneye 'Bebekler dizilerde dahi kötülük görmesin', 'artık yüreğimiz kaldırmıyor', 'şu an gündemde bebeklere yapılan onca şey varken bu sahne olmadı' , 'bu sahneden sonra asla izlemem', 'bu kadar hassas bir dönemde bu sahneleri görmek istemiyoruz', 'Narin ve Sıla'yı daha unutmadık' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK 2

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti
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