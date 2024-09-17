Narin ve Sıla'nın acısı henüz dinmedi! Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'Bu kadarı artık çok fazla'

MYNET- Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisi yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

Dizinin yeni sezonunda Müjde Uzman'ın hayat verdiği Alev karakteri hayatını kaybetti ve böylelikle hikayeden çıkarıldı. Alev'in bebeği hayata tutunurken babası ve Alev'in ailesi arasında bebeğin kimde kalacağına dair kriz çıktı.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakterinin 'Alev'i vermek zorundayız başka yolu yok' dediği görülüyor ve Alev'in babası Abdullah Ünal bebeği için bir bakıcı buluyor.

BU SAHNE GÜNDEMDE

Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Abdullah Bey'in kızına bulduğu bakıcı ise bebeği uyutmak için biberonuna ilaç koyuyor. Bakıcının 'seni üç damla uyutur' diyerek sütün içerisine ilaç kattığı bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ YAĞDI

Bu sahneye 'Bebekler dizilerde dahi kötülük görmesin', 'artık yüreğimiz kaldırmıyor', 'şu an gündemde bebeklere yapılan onca şey varken bu sahne olmadı' , 'bu sahneden sonra asla izlemem', 'bu kadar hassas bir dönemde bu sahneleri görmek istemiyoruz', 'Narin ve Sıla'yı daha unutmadık' gibi yorumlar yapıldı.