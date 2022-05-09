NASA adeta yalvardı: "Lütfen bize göndermeyin"

Gök taşları dünyaya düştüğünde bazı insanlar onlardan bir parça bulabilmek için heyecanlanıp yollara düşüyor. Ancak NASA'nın Facebook'tan paylaştığı bir açıklama, özellikle ABD'li gök taşına benzer bir kaya bulduğunda ne yapacağını bilemeyen avcıları oldukça şaşırttı.

NASA İSTEMİYOR!

IFL Science'ın haberine göre; Üç ABD eyaletinde sonik bir patlama yaratan son gök taşı, meteoritleri de ortaya çıkardı. Bazıları özellikle de Mississippi'ye düştü. Oradaki insanlar için milyonlarca kilometre yol kat etmiş ve Güneş Sistemi kadar eski olabilecek bir uzay kayası parçası bulmak kesinlikle heyecan verici olabilir. Üstelik bunun NASA'ya ve dolayısıyla da bilime büyük katkısı olacağını düşünebilirsiniz. Fakat gerçek öyle değil. Çünkü NASA uzay taşlarını istemiyor.

"LÜTFEN BİZE KAYA FOTOĞRAFLARI GÖNDERMEYİN"

Facebook'taki NASA Meteor Watch hesabının paylaştığı gönderiye göre, Natchez şehrinin doğusundaki bir bölgede ve Mississippi'deki 84. otoyol boyunca bulunan bu son uzay kayalarından bazılarının doğrulandı. Bununla birlikte, NASA Meteor Watch, insanları şaşırtan bir açıklama yaptı. Hesap, paylaştığı açıklamada adeta yalvararak, "Biz gök taşı insanları değiliz, çünkü asıl odak noktamız uzay araçlarını ve astronotları meteorlardan korumaktır. Bu nedenle bulabileceğiniz herhangi bir garip kayayı tespit edemeyiz - lütfen bize kaya fotoğrafları göndermeyin, çünkü cevap vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yani insanlardan buldukları kayaların fotoğraflarını göndermemelerini istedi.

BULURSANIZ SAHİBİSİNİZ...

İlk olarak şunu söylemek gerekir. ABD yasalarına göre, arazinizde bir gök taşı bulursanız, ona sahip olursunuz. Bu, NASA'nın, uzay kayalarının peşindeki insanların bir mülke adım atmadan önce izin almalarını istediği anlamına geliyor. Bununla birlikte, federal topraklarda bir gök taşı bulunursa, hükümet yetkilileri onun hükümete ait olduğunu düşünür ve 1906 tarihinde yürürlüğe giren "Eski Eserler Yasası"nın bir yorumuna göre, federal topraklarda bulunan göktaşları aslında Smithsonian Enstitüsü'ne ait olur.

Milli parklar ve kamu arazileri genellikle kayaların ( veya çoğu doğal maddenin ) onlardan çıkarılmasını yasaklar, ancak Arazi Yönetimi Bürosu genellikle meteoritlerin hobiler tarafından bazı sınırlamalarla toplanmasına izin verir.

EMİN OLMAK İÇİN TESTİ VAR

NASA Meteor Watch, insanların bir kayanın gök taşı olduğundan emin olmaları için , St Louis Washington Üniversitesi'nden Dr Randy L. Korotev tarafından tasarlanan ve insanlar ellerinde gerçek bir gök taşı olduğundan oldukça emin olmadan numune gönderilmemesini isteyen "Meteorite or Meteowrong testini" kullanmalarını öneriyor.

