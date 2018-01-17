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Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda

DİZİ HABERLERİ | 17.01.2018 13:53 | Son Güncelleme 5 saat önce

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisi merakla bekleniyor. Diziyle ilgili detaylar yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor. O detaylardan biri de Naz Elmasın da kadroya dahil olduğu... Peki Naz Elmas kim? Jet Sosyete ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...

Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda

Naz Elmas senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Jet Sosyete'nin ekibine katıldı. Peki Naz Elmas kimdir? Daha önce hangi dizilerde rol aldı? İşte cevabı...

NAZ ELMAS KİMDİR?

16 haziran 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kendisinde 8 yaş büyük Aslı adında bir ablası var. Oyuncu Açelya Elmas ise üvey ablası. İlköğrenimi 50. Yıl Cumhuriyet Okulunda tamamladı. Lise eğitimini dil eğitimi için Özel Kalamış Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümünde tamamladı.

NAZ ELMAS'IN KARİYERİ (YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER)

2004 yılında henüz üniversite son sınıftayken 'Haziran Gecesi' adlı dizide Özcan Deniz ile başrol oynadı ve bütün ilgileri üzerine toplamaya başladı. Özcan Deniz’in sevgilisi Havin karakterine can veren güzel oyuncu dizi sayesinde şöhret basamaklarını emin adımlarla çıkmaya başladı. Yine aynı yıl ilk sinema deneyimini 'G.O.R.A.' adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yaptı. 2006 yılında 'Candan Öte' adlı dizide Gülen karakterini canlandırarak yine başrol oynadı. Dizilerin yanı sıra reklam filmlerinde de oynamaya başladı. 2007 yılında başrollerini Emre Altuğ ile paylaştığı 'El Gibi' adlı dizide rol aldı. 2008 yılında 'Doktorlar' adlı dizide oynadı. 2009 yılında 'Nefes' aldı dizide bir çok usta oyuncu ile birlikte rol aldı. 2011 yılında 'Ay Tutulması' adlı dizide Ayla karakterine can vererek yine başrol oynadı. Dizinin ilginç hikayesi oldukça ilgi çekti. Bu dizi biter bitmez yine Star TV’de yayınlanan 'Bir Ömür Yetmez' adlı dizide rol aldı.

Peki Jet Sosyete dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

JET SOSYETE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gülse Birsel’in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi 'Jet Sosyete' Star'da izleyicileri ile buluşacak.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek "Jet Sosyete" yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.

JET SOSYETE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Heyecanla beklenen Jet Sosyete'nin yayın tarihi henüz belli olmasa da ocak ayında sete çıkması planlanıyor.

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naz elmas Gülse Birsel

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