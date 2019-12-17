MAGAZİN

Naz Elmas hamile mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

2 gün önce 1.5 yıllık sevgilisi Erol Özmandıracı ile evlenen Naz Elmas'ın hamile olduğu konuşuluyor...

Naz Elmas hamile mi?

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çifti, pazar akşamı Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdi. 550 kişinin katıldığı düğün törende nikahı Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kıydı. Düğünde Naz Elmas’ın kolundaki morluklar dikkat çekmiş ve serum takıldığı yüzünden kolunun morardığı açıklanmıştı.

Düğünden önce magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Naz Elmas “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom’luluğumuz. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım” ifadelerini kullandı.

Düğünde son zamanlarda kilo alan Naz Elmas’ın hamile olduğu konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun düğünden çekilen fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medyada da “Naz Elmas hamile mi?” sorusu gündeme geldi. (Magazinn.com)

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Dostu eski aşkıyla birlikte! Bakın ne dediDostu eski aşkıyla birlikte! Bakın ne dedi
Mini bikini! 'Hiç giymeseydin'Mini bikini! 'Hiç giymeseydin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
naz elmas hamile

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Kurt’un Tuzla-Galatasaray maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

Charlize Theron: Annem babamı öldürdü; bundan utanmıyorum

Olay itiraf: Annem babamı öldürdü ve...

İzel'den genç sevgili açıklaması

İzel'den genç sevgili açıklaması

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.