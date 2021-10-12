Naz Elmas’ın ablasının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

1983 doğumlu olan Naz Elmas, ilk kez ekran karşısına Gülbeyaz dizisinde konuk oyuncu olarak çıksa da tanınmasını Özcan Deniz ile başrol oynadığı Haziran Gecesi dizisiyle yakaladı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Elmas, son olarak Babam Çok Değişti dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Ekranlara çok yakışan oyuncunun ablasının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz?

NAZ ELMAS’IN ABLASI DA ÜNLÜ BİR OYUNCU

Üniversite son sınıfta okurken Haziran Gecesi filminde rol alan Naz Elmas, G.O.R.A filminde de konuk oyuncu oldu. Duru güzelliği ile dikkat çeken Elmas, ekranlara uzun süre ara verdikten sonra sessizliğini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile bozdu. Oyunculuk mesleğini aileden alan oyuncunun ablası da çok ünlü bir isim. Bu isim ise Açelya Elmas.

NAZ ELMAS’IN ABLASI AÇELYA ELMAS KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünden mezun olan Açelya Elmas, Naz Elmas’ın ablasıdır. Pek çok dizide yer alan Açelya Elmas ilke olarak kamera karşısına Ruhsar dizisi ile geçti. Son olarak ise Şeflerin Şefi filminde yer aldı. 4 kez kanseri yenen oyuncu 2 kez ilik nakli oldu.

Rol aldığı filmler şöyle:

2007 - Kuzey Rüzgarı / Aylin (TV Dizisi)

2007 - Kara İnci / Şantinenka (TV Dizisi)

2006 - Karınca Yuvası / Konuk Oyuncu (TV Dizisi)

2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında / Ceyda (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası / Cemile (TV Dizisi)

2003 - Kirve / Ceylan (TV Dizisi)

2002 - Koçum Benim / Burcu Sezgin (TV Dizisi)

2002 - Cabbar / Jale (TV Dizisi)

2001 - Sultan (TV Dizisi)

2001 - Nisan Yağmuru / Rüya (TV Dizisi)

2000 - Gittiğin O Gün / Aynur (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü / Melis (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1999 - Deli Yürek / Gonca (TV Dizisi)

1998 - Eyvah Babam / Melis (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar / Melek (TV Dizisi)

2018 - Yalnız Hayaller Kaldı (Sinema Filmi)

2017 - Bordo Bereliler Suriye / Zuhal (Sinema Filmi)

2016 - Hangimiz Sevmedik / Şevval (TV Dizisi)

2015 - Sessiz Yalanlar / Birgül (TV Filmi)

2014 - Mazlum Kuzey / İnsan Kaynakları Müdürü (Sinema Filmi)

2014 - Birleşen Gönüller /Seda (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Karagül / Elif (TV Dizisi)

2013 - Su ve Ateş / Zeynep (Sinema Filmi)

2013 - Kedi Özledi / Ebru (Sinema Filmi)

2012 - Hayat Sürprizlerle Dolu (TV Filmi)

2010 - Nene Hatun / Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 - 2013 - Lale Devri / Ece (TV Dizisi)

2009 - Kanımdaki Barut / Selma (Sinema Filmi)



