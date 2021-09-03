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Naz Mila'dan 'cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap

03.09.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan fenomen isim, verdiği cevaplarla dikkat çekti.

Naz Mila'dan 'cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı " Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde." yorumuyla uzun süre gündem olmuştu.

Ünlü fenomen son olarak Instagram hesabından yaptığ soru-cevap ile dikkatleri çekti.

fırın poşeti

"SEN FIRIN POŞETİYLE Mİ GİRECEKSİN CEHENNEME?"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Naz Mila, "Cenehhem ateşine katlanacak kadar razı mısın bu hayatı, bu çıplaklığı yaşamaya?" sorusu üzerine ünlü gelin adayı yarı çıplak pozunu paylaşarak, "

Sen fırın poşetiyle mi gireceksin cehenneme, yanmayacak gibi konuşuyorsun." dedi.

naz

"ERKEKTE İLK..."

Başka bir takipçisinden gelen, "Bir erkeğin en çok neresine dikkat edersin?" sorusuna ise, "İlk parasına, sonra kokusuna, sonra tipine... Şerefs.z olsa da olur" cevabıyla dikkatleri üzerine çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Instagram
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