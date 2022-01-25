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Naz Mila Kendall Jenner'ı minicik bikiniyle karda görünce...

25.01.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendall Jenner'ın karda minicik bikinisiyle poz vermesi sonrası Türkiye'de de ünlü isimler kar üstünde pozlar veriyor. Sosyal medya fenomenleri ve Pelin Akil'den sonra gelin adayı olarak tanınan Naz Mila da daha önce karda verdiği pozları yeniden paylaştı. Mila dünyaca ünlü yıldıza seslenerek "Bak işine Kendall" dedi.

Naz Mila Kendall Jenner'ı minicik bikiniyle karda görünce...

Kendall Jenner, Aspen'de kar tatili yaparken minicik bikinisiyle karlarda poz vermişti. Türkiye'de de kar yağınca Pelin Akil, Mehtap Algül gibi isimler kar üstünde mayolarıyla poz verdi. Karda iddialı paylaşımların moda olduğu şu sıralar gelin adayı olarak tanınan Naz Mila ise Kendall Jenner'a seslendi.

Gelin adayı olarak Türkiye'de tanınan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Naz Mila ünlü modelden önce bu trende uymuş meğerse...

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Kırmızı iç çamaşırlarıyla karda poz veren Naz Mila paylaşımında "Kendall bacım bak dalgana senden önce biz yapmıştık" dedi.

Kendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içindeKendall Jenner küçücük bikinisiyle karların içinde

Naz Mila hem önden hem arkadan çekilen fotoğraflarını paylaşarak iç çamaşırlarının tüm detaylarını da göstermeyi ihmal etmedi.

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Kendall Jenner Naz Mila
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