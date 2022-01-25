Naz Mila Kendall Jenner'ı minicik bikiniyle karda görünce...

Kendall Jenner, Aspen'de kar tatili yaparken minicik bikinisiyle karlarda poz vermişti. Türkiye'de de kar yağınca Pelin Akil, Mehtap Algül gibi isimler kar üstünde mayolarıyla poz verdi. Karda iddialı paylaşımların moda olduğu şu sıralar gelin adayı olarak tanınan Naz Mila ise Kendall Jenner'a seslendi.

Gelin adayı olarak Türkiye'de tanınan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Naz Mila ünlü modelden önce bu trende uymuş meğerse...

Kırmızı iç çamaşırlarıyla karda poz veren Naz Mila paylaşımında "Kendall bacım bak dalgana senden önce biz yapmıştık" dedi.

Naz Mila hem önden hem arkadan çekilen fotoğraflarını paylaşarak iç çamaşırlarının tüm detaylarını da göstermeyi ihmal etmedi.

