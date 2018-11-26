MAGAZİN

Naz Mila yine sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

İzdivaç programındaki açıklamalarıyla adını duyuran ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Naz Mila, dans ettiği anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Naz Mila yine sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Naz Mila, dans ettiği anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Naz Mila, cesur dans performansıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Mila yaptığı paylaşıma "Bir tiktokumuz eksikti. Zaten aklım yoktu bir de tiktokla uğraşıyorum" yorumunu yaptı.

Mila'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yorum yapan bir takipçisi, "Vay be resmen harcıyor bu kadın kendini böyle paylaşımlarla" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise, "Çok güzelsin Naz. Hayranım sana mükemmel bir performans" yorumunu yaptı.

naz-mila-dan-cok-konusulacak-paylasim-11473599_6490_m

MUZ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Mila, bu kez de çikolataya bandırdığı muzu yerken çekilmiş görüntülerini hayranlarıyla paylaşmış ve olay olmuştu. Bir dönem ise Mila'nın paylaşımları fazla müstehcen bulunmuş ve şikayet edilerek sayfası kapatılmıştı.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Peker Açıkalın Ivana Sert'e motor demişti! Karar verildiPeker Açıkalın Ivana Sert'e motor demişti! Karar verildi
MasterChef Murat gözaltına mı alındı? MasterChef Murat gözaltına mı alındı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
naz mila Naz Mila instagram

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Türkiye'de ne kadar boş boş geçinen insan var. Haddinden fazla. Suç böylelerinde değil. Bizde..
yediği muzlar yaramış...
teknelere kiralık giden birinden başka nasıl paylaşım beklenirki
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz sevgilisi Defne'yi yenince...

Cem Yılmaz sevgilisi Defne'yi yenince...

Duygu Su Gülpınar eski aşkına döndü

Duygu Su Gülpınar eski aşkına döndü

Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bakın!

Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bakın!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Peker Açıkalın Ivana Sert'e motor demişti! Karar verildi

Peker Açıkalın Ivana Sert'e motor demişti! Karar verildi

MasterChef Murat gözaltına mı alındı?

MasterChef Murat gözaltına mı alındı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.