Naz Mila yine sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Naz Mila, dans ettiği anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Naz Mila, cesur dans performansıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Mila yaptığı paylaşıma "Bir tiktokumuz eksikti. Zaten aklım yoktu bir de tiktokla uğraşıyorum" yorumunu yaptı.

Mila'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yorum yapan bir takipçisi, "Vay be resmen harcıyor bu kadın kendini böyle paylaşımlarla" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise, "Çok güzelsin Naz. Hayranım sana mükemmel bir performans" yorumunu yaptı.

MUZ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Mila, bu kez de çikolataya bandırdığı muzu yerken çekilmiş görüntülerini hayranlarıyla paylaşmış ve olay olmuştu. Bir dönem ise Mila'nın paylaşımları fazla müstehcen bulunmuş ve şikayet edilerek sayfası kapatılmıştı.



