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Nazlı-Hacı Sabancı çifti bebeklerini kucaklarına aldı! Arzu Sabancı'ya torunun adı sürpriz oldu

18.08.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızlarını kucaklarına alan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, kızlarına "Arzu Alara" adını vermişti. Oğlu ve gelininin mutluluğunu paylaşan Arzu Sabancı ise torununun adının kendisine sürpriz olduğunu söyledi.

İki yıl önce nikah masasına oturan ve o günden bu yana mutlu birliktelikleri devam eden Nazlı-Hacı Sabancı çifti, birkaç gün önce ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Kızlarına "Arzu Alara" adını veren çiftten Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

TORUNUN ADI SÜRPRİZ OLMUŞ

Arzu Sabancı da torun sevincini takipçileriyle paylaştı. İlk olarak Arzu Alara ismiyle ilgili paylaşım yapan ünlü isim, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullandı.

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Ardından bir paylaşım daha yapan Arzu Sabancı, torununa "Canım kızımız seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza… Analı babalı büyü, sağlıklı, mutlu, şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah" diye seslendi.

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Arzu Sabancı anne söyledi nazlı sabancı

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