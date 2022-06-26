Nazlı Kayı-Hacı Sabancı sonunda düğün yaptı! Hacı Sabancı kılıçla pasta kesti

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti sonunda düğün yaptı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çift, Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikah yapmıştı. 10 Ekim'de nikah yapan çift düğünü ise yeni yaptı.

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Pek çok sosyal medya fenomeninin katıldığı düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı.

"SAKİN OL ŞAMPİYON"

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğün dansı olay oldu. İkilinin birbirlerine mesafeli şekilde ettikleri dans dikkat çekti.

Düğündeki bir diğer detay ise düğün pastasıydı. Yüksek katlı düğün pastasını Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı kılıçla kesince dalga konusu oldu. Çiftin fotoğraflarını görenler "Sakin ol şampiyon", "Pasta yıkılacak sandım", "Pastanın maket olması dışında bi sorun yok" yorumları yaptı.



