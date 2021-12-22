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Nazlı Kayı’nın son paylaşımı sosyal medyada ti’ye alındı! "Hacı tansiyonumu ölç!"

22.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda hayatını iş insanı Hacı Sabancı ile birleştiren Nazlı Kayı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Takipçileri tarafından ti’ye alınana Nazlı Kayı’nın fotoğrafı espirili yorumların yapılmasına neden oldu.

Nazlı Kayı’nın son paylaşımı sosyal medyada ti’ye alındı! "Hacı tansiyonumu ölç!"

Üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı üzerine 3 Eylül'deki düğünlerini erteleyen 40'ının çıktığı ertesi gün sade bir nikahla Hacı Sabancı ile hayatını birleştiren Nazlı Kayı'nın her attığı adım olay oluyor! Son olarak paylaştığı pozla sosyal medyayı yerinden oynatan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın pozu sosyal medyada esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı’nın bu pozuna takipçileri, “Hacı koş tansiyon ilacımı getir” bakışı şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çektiHacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çekti


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Anahtar Kelimeler:
Nazlı Kayı
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