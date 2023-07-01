Ne kural tanıdı ne de limit! Sosyal medya fenomeni Francia James iç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyince alev alev yaktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James yine limitleri zorlamayı seçti. Fenomen isim transparan yeşil elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı alev alev yaktı.

GÜNDEM YARATMAYI BAŞARDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim, iç çamaşırı kullanmayı tercih etmediği elbisesiyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Kolombiya seyahati sırasında seçilen cesur pozları hayranlarından tam not almayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde James’in tarzı çok beğenildi.