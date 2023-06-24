Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bikini altının iplerini bollaştırınca bile bile frikik verdi

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla karşılarına çıktı. Instagram hesabından sıklıkla cesur pozlar veren fenomen isim pembe bikini takımıyla nefesleri kesti. Bikini altının iplerini bollaştıran Llewellyn’in bile isteye verdiği frikik çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Llewellyn pembe bikini takımıyla aynı renkte uzun kollu bir bluz tercih etti. Bikini altının iplerini bollaştırarak yanlarından tutan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından beğeni ve yorum topladı.