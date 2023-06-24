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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bikini altının iplerini bollaştırınca bile bile frikik verdi

24.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede yarım milyonu aşkın geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen isim Apollonia Llewellyn son paylaşımıyla hayranlarının gözlerini adeta şaşı etti. Fenomen isim bikini altının iplerini bollaştırınca bile bile frikik verdi.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bikini altının iplerini bollaştırınca bile bile frikik verdi

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla karşılarına çıktı. Instagram hesabından sıklıkla cesur pozlar veren fenomen isim pembe bikini takımıyla nefesleri kesti. Bikini altının iplerini bollaştıran Llewellyn’in bile isteye verdiği frikik çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

apollonia

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Llewellyn pembe bikini takımıyla aynı renkte uzun kollu bir bluz tercih etti. Bikini altının iplerini bollaştırarak yanlarından tutan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından beğeni ve yorum topladı.

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sosyal medya fenomen Apollonia Llewellyn

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