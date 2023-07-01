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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine rahat durmadı! İçine hiçbir şey giymedi... Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

01.07.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Julia Sandoval yine rahat durmadı. Instagram’da 350 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim son olarak mutfakta verdiği seksi pozlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine rahat durmadı! İçine hiçbir şey giymedi... Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Julia Sandoval Instagram’ın limitlerini zorlayan bir gönderisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim tanga iç çamaşırıyla mutfak tezgahının önünde arkası dönük olarak kameralara poz verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sandoval beyaz bluzunu göğüslerine doğru yukarı kaldırarak kalçasını ön plana çıkarttığı pozuyla sosyal medyayı resmen salladı. Sandoval’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Fenomen ismin hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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