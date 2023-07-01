Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine rahat durmadı! İçine hiçbir şey giymedi... Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Julia Sandoval Instagram’ın limitlerini zorlayan bir gönderisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim tanga iç çamaşırıyla mutfak tezgahının önünde arkası dönük olarak kameralara poz verdi.
Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sandoval beyaz bluzunu göğüslerine doğru yukarı kaldırarak kalçasını ön plana çıkarttığı pozuyla sosyal medyayı resmen salladı. Sandoval’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Fenomen ismin hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.