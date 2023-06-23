Cinsellik itirafı sosyal medyayı salladı! “Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Sosyal medya fenomeni Suellen Carey özel hayatına dair yaptığı itirafla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Eski sevgilisinin doğayla içiçe bir hayat sürerek kendisini ekoseksüel olarak tanımladığını dile getiren fenomen isim ayrılık nedeni olarak ilgi alanlarındaki farklılıkları gösterdi. Doğayı sevdiğini ancak kendisinin bir şehir insanı olduğunu dile getiren Carey, “Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti” dedi.

“ÇOK MUTLUYDUK”

İlişkilerinin güzel bir şekilde devam ettiğini ifade eden Carey, “Herşey normaldi ve biz çok mutluyduk. İlişkimizin ikinci ayında erkek arkadaşım bir gün kampa gitmek istediğini ve kendisini ekoseksüel olarak tanımladığını söyledi. Doğayla teması onun kadar sevmediğimi söyleyince işler değişti. Şehri tercih ettim ve ilişkimizi bitirmek istedi” diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları Carey’in samimi itirafından sonra yorum bölümüne adeta akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ilişkilerde partnerlerin farklı zevklere sahip olmasının soruna neden olabileceğini dile getirerek ayrılık nedenine hak verdiklerini söyledi.