Ne olduysa orada oldu! Gezek kardeşlerin 16 milyar TL'lik vurgununda çarpıcı tesadüf (Mynet Özel)

Türkiye, günlerdir Samsun'da yaşanan ilginç olayı konuşuyor. Recep - Emre kardeşlerin biri diş teksisyeni diğeri de benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyordu. Bir Cumartesi sabahı bir bankanın mobil uygulamasındaki açık nedeniyle hayatları değişti. 16 milyar TL'yi hesaplarına geçiren Gezek kardeşler Avrupa'da bile haber oldu. Gezek kardeşlerin o parayla aldıkları otomobilin satışında dikkat çeken detay!

MYNET ÖZEL HABER

O ARABAYLA POLİSLERE YAKALANMIŞTI!

Samsun'da bankanın mobil sistemindeki açık nedeniyle 16 milyar TL'lik vurgun yapan Gezek kardeşler, ilk iş gidip bir otomobil aldı. 2010 model BMW 230d Premium aracı satın alan Gezek kardeşler, bu araçla polise yakalandı. Polise yakalanan Emre Gezek, bankadaki parasının fotoğrafını gösterince şüpheleri üstüne çekmişti.

16 MİLYAR TL'LİK VURGUNDA 15 MİLYAR TESADÜFÜ!

Gezek kardeşlerin vurgundan sonra satın aldıkları otomobil internet üzerinden satışa kondu. Emre - Recep Gezek kardeşlerin 300 bin TL'ye aldıkları araç 328 bin TL'ye satılıyor. 275 bin kilometrede olan aracın açıklamasında yazanlar ise dikkat çekici:

'TAKAS DA OLUR...'

'Araçta kaza veya değişen yoktur. 3 parça tam boya temizlik amaçlıdır, 2 parçada lokal boya vardır. Aracın hasır kaydı 15 milyar ağır ya da pert değildir. 15 bin kayıtta ön far ve tampondan dolayıdır. Takas da olur.'

PARALARINA BLOKE KOYULDU

Yaşanan olayların ardından Gezek kardeşlerin paralarına bloke koyuldu. Gezek kardeşler ifalerinde 'Biz bu parayı devlete bağışlayacaktık' dedi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.



