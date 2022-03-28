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  4. Ne olduysa orada oldu! Gezek kardeşlerin 16 milyar TL'lik vurgununda çarpıcı tesadüf (Mynet Özel)

Ne olduysa orada oldu! Gezek kardeşlerin 16 milyar TL'lik vurgununda çarpıcı tesadüf (Mynet Özel)

28.03.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 milyar TL'lik vurgun yapan Emre - Recep Gezek kardeşler, ilk iş olarak gidip bir otomobil almıştı. BMW marka otomobili satın alıp akrabalarının borçlarını ödeyen Gezek kardeşler polis kontrolüne takılmıştı. Akıllara durgunluk veren 16 milyar TL'lik vurgundan geriye kalan otomobil satılıyor. Büyük vurgun sonrası '15 milyarlık hasar' tesadüfü gözlerden kaçmadı. Mynet'in özel haberi...

Ne olduysa orada oldu! Gezek kardeşlerin 16 milyar TL'lik vurgununda çarpıcı tesadüf (Mynet Özel)

Türkiye, günlerdir Samsun'da yaşanan ilginç olayı konuşuyor. Recep - Emre kardeşlerin biri diş teksisyeni diğeri de benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyordu. Bir Cumartesi sabahı bir bankanın mobil uygulamasındaki açık nedeniyle hayatları değişti. 16 milyar TL'yi hesaplarına geçiren Gezek kardeşler Avrupa'da bile haber oldu. Gezek kardeşlerin o parayla aldıkları otomobilin satışında dikkat çeken detay!

MYNET ÖZEL HABER

O ARABAYLA POLİSLERE YAKALANMIŞTI!

Samsun'da bankanın mobil sistemindeki açık nedeniyle 16 milyar TL'lik vurgun yapan Gezek kardeşler, ilk iş gidip bir otomobil aldı. 2010 model BMW 230d Premium aracı satın alan Gezek kardeşler, bu araçla polise yakalandı. Polise yakalanan Emre Gezek, bankadaki parasının fotoğrafını gösterince şüpheleri üstüne çekmişti.

hallet

16 MİLYAR TL'LİK VURGUNDA 15 MİLYAR TESADÜFÜ!

Gezek kardeşlerin vurgundan sonra satın aldıkları otomobil internet üzerinden satışa kondu. Emre - Recep Gezek kardeşlerin 300 bin TL'ye aldıkları araç 328 bin TL'ye satılıyor. 275 bin kilometrede olan aracın açıklamasında yazanlar ise dikkat çekici:

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'TAKAS DA OLUR...'

'Araçta kaza veya değişen yoktur. 3 parça tam boya temizlik amaçlıdır, 2 parçada lokal boya vardır. Aracın hasır kaydı 15 milyar ağır ya da pert değildir. 15 bin kayıtta ön far ve tampondan dolayıdır. Takas da olur.'

PARALARINA BLOKE KOYULDU

Yaşanan olayların ardından Gezek kardeşlerin paralarına bloke koyuldu. Gezek kardeşler ifalerinde 'Biz bu parayı devlete bağışlayacaktık' dedi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

İki kardeş, arabayla dolaşırken polis tarafından durduruldu. Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, ‘bu silahı neden taşıyorsun?’ diye soran polislere ‘Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız’ diye cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Durumdan şüp


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Anahtar Kelimeler:
BMW Samsun
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