Ne yesem derdine son! Pratik ve dengeli 1 günlük öğün planı: Sabah, öğle, akşam 3 lezzetli tarif...

Bu tariflerle yalnızca zaman değil; enerji, denge ve lezzet de kazanırsınız. Hazırlık süreleri kısa, malzemeler ulaşılabilir, sonuçlar ise tam hayal ettiğiniz gibi.

SABAH: AVOKADOLU YUMURTA TOSTU

Malzemeler:

1 dilim tam buğday ekmeği

1 adet yumurta

Yarım avokado

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Pul biber, karabiber

Hazırlık:

Ekmeği kızartın. Üzerine ezilmiş avokadoyu yayın. Yanında yağda pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Baharatla tatlandırın. Yanına birkaç dilim salatalık ve domatesle tam bir başlangıç.

ÖĞLE: SEBZELİ KİNOA SALATASI

Malzemeler:

1 çay bardağı haşlanmış kinoa

Yarım salatalık

5–6 cherry domates

Yarım avokado

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

Hazırlık:

Tüm malzemeleri doğrayın ve karıştırın. İster ofiste istersen evde hazırlayabileceğiniz bu salata hem tok tutar hem ferahlatır. Protein ve lif açısından da zengin.

AKŞAM: TEK TAVADA TAVUKLU SEBZE SOTE

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 kabak

1 kapya biber

1 soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sarımsak, kekik, tuz, karabiber

Hazırlık:

Tüm sebzeleri jülyen doğrayın. Tavukla birlikte tavaya alın. Orta ateşte 10–12 dakika kadar soteleyin. Yanına yoğurt veya birkaç kaşık bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!