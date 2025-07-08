Ne yesem derdine son! Pratik ve dengeli 1 günlük öğün planı: Sabah, öğle, akşam 3 lezzetli tarif...

Bu tariflerle yalnızca zaman değil; enerji, denge ve lezzet de kazanırsınız. Hazırlık süreleri kısa, malzemeler ulaşılabilir, sonuçlar ise tam hayal ettiğiniz gibi.
Malzemeler:
Hazırlık:
Ekmeği kızartın. Üzerine ezilmiş avokadoyu yayın. Yanında yağda pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Baharatla tatlandırın. Yanına birkaç dilim salatalık ve domatesle tam bir başlangıç.
Malzemeler:
Hazırlık:
Tüm malzemeleri doğrayın ve karıştırın. İster ofiste istersen evde hazırlayabileceğiniz bu salata hem tok tutar hem ferahlatır. Protein ve lif açısından da zengin.
Malzemeler:
Hazırlık:
Tüm sebzeleri jülyen doğrayın. Tavukla birlikte tavaya alın. Orta ateşte 10–12 dakika kadar soteleyin. Yanına yoğurt veya birkaç kaşık bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz.
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