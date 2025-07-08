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Ne yesem derdine son! Pratik ve dengeli 1 günlük öğün planı: Sabah, öğle, akşam 3 lezzetli tarif...

Gün boyu ne yiyeceğinizi düşünmek bazen zihinsel bir yüke dönüşebilir. Üstelik hem besleyici hem de kolay hazırlanabilir öğünler bulmak da her zaman kolay değildir. İşte tam da bu noktada devreye giren 1 günlük örnek menü, mutfağınızı sadeleştirip sizi gereksiz karar yorgunluğundan kurtarıyor. Sabah enerjinizi yükselten bir kahvaltı, öğle yemeğinde doyurucu ama hafif bir tabak ve akşam yorgunluğunuzu unutturacak kadar lezzetli tarif planı haberimizde...

Ne yesem derdine son! Pratik ve dengeli 1 günlük öğün planı: Sabah, öğle, akşam 3 lezzetli tarif...
Sedef Karatay

Bu tariflerle yalnızca zaman değil; enerji, denge ve lezzet de kazanırsınız. Hazırlık süreleri kısa, malzemeler ulaşılabilir, sonuçlar ise tam hayal ettiğiniz gibi.

SABAH: AVOKADOLU YUMURTA TOSTU

Malzemeler:

  • 1 dilim tam buğday ekmeği
  • 1 adet yumurta
  • Yarım avokado
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Pul biber, karabiber

Hazırlık:
Ekmeği kızartın. Üzerine ezilmiş avokadoyu yayın. Yanında yağda pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Baharatla tatlandırın. Yanına birkaç dilim salatalık ve domatesle tam bir başlangıç.

Ne yesem derdine son! Pratik ve dengeli 1 günlük öğün planı: Sabah, öğle, akşam 3 lezzetli tarif... 1

ÖĞLE: SEBZELİ KİNOA SALATASI

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı haşlanmış kinoa
  • Yarım salatalık
  • 5–6 cherry domates
  • Yarım avokado
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Tuz, karabiber

Hazırlık:
Tüm malzemeleri doğrayın ve karıştırın. İster ofiste istersen evde hazırlayabileceğiniz bu salata hem tok tutar hem ferahlatır. Protein ve lif açısından da zengin.

Ne yesem derdine son! Pratik ve dengeli 1 günlük öğün planı: Sabah, öğle, akşam 3 lezzetli tarif... 2

AKŞAM: TEK TAVADA TAVUKLU SEBZE SOTE

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 kabak
  • 1 kapya biber
  • 1 soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Sarımsak, kekik, tuz, karabiber

Ne yesem derdine son! Pratik ve dengeli 1 günlük öğün planı: Sabah, öğle, akşam 3 lezzetli tarif... 3

Hazırlık:
Tüm sebzeleri jülyen doğrayın. Tavukla birlikte tavaya alın. Orta ateşte 10–12 dakika kadar soteleyin. Yanına yoğurt veya birkaç kaşık bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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