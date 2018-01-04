Nebahat Çehre Yuvamdaki Düşman'da dönüyor

Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman'da Nebahat Çehre güçlü, zeki ve dominant anne rolüyle karşımıza çıkıyor.

Uzun bir aranın ardından Yuvamdaki Düşman projesine evet diyen Nebahat Çehre, dizide Olcay Çifthanlı karakterine hayat veriyor. Alımlı, şık ve hayranlık uyandıran bir kadın olan Olcay Çifthanlı, soylu bir ailenin kızı olarak başarılı bir evlilik yapmıştır. İki çocuk annesi olan Olcay, kocası Mehmet Ethem Çifthanlı öldükten sonra çocuklarının her zaman gözünün önünde olmasına önem vermiş ve ailesini bir arada tutmayı başarmıştır. Sosyal hayatta son derece etkin olan Çifthanlı, aile işlerinin kontrolünü de hiçbir zaman bırakmamaktadır.

Başrollerinde Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin ve Aslı Tandoğan’ın yer aldığı Yuvamdaki Düşman’da ayrıca Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak yer aldığı Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Yuvamdaki Düşman'da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?

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