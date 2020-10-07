Necati Şaşmaz'a şok üstüne şok! Onu da izinsiz kaydetmiş!

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ile 8 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı’nın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Bu ay sonunda yeni duruşması görülecek olan dava öncesi Necati Şaşmaz’a eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını gizlice kaydedip mahkemeye sunduğu için ayrı bir dava açıldı. Nagehan Kaşıkçı Whatsapp’ta ailesiyle yaptığı yazışmaların kendisinden izinsiz şekilde ele geçirildiği belirtmiş ve mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ nedeniyle iddianeme düzenledi ve 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Merak konusu olan yazışmalarda Kaşıkçı’nın ailesine Necati Şaşmaz’la yaşadığı sorunları anlattığı, eşinin başka kadınlarla aşk mesajlarını yakaladığını ailesine anlattığı, ailesinin de “O zaman boşan” dediği iddia edildi.

İSTENEN CEZA 20 YILA ÇIKTI

Öte yandan 49 yaşındaki Necati Şaşmaz’a bir şok da 51 yaşındaki kayınpederi Ahmet Kaşıkçı’dan geldi. Kaşıkçı da damadının kendisini konuşmak için çağırıp sesini kaydettiği ve bu kayıtları da izinsiz mahkemeye sunduğu için şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet BaşSavcılığına başvurduğu soruşturmayı yürüten savcılık bu kez de Necati Şaşmaz’ın kayınpederine karşı olan eylemi nedeniyle 8 yıl hapis istemiyle yargılanması için dava açtı. (TV100/ Birsen Altıntaş)

