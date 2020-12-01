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Necip Uysal: İhtiyaç olursa kaleye de geçerim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.12.2020 12:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe maçındaki golü için "Unutulmaz" diyen Necip Uysal, "İhtiyaç olursa kaleye de geçerim" ifadelerini kullandı.

Necip Uysal: İhtiyaç olursa kaleye de geçerim

Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta bir gol atan kaptan Necip Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Necip Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu dönemde futbolculuk zor oluyor. Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı başardık. Derbiye gelirsek, takımın da taraftarın da bu galibiyete ihtiyacı vardı.

Gökhan Ağabey'le konuşmadım. Sahanın içinde arkadaşlık kalmıyor. Elimden gelen her şeyi takım için vermeye çalışıyorum.

Takımda önemli olan hocanın yeni gelenlere bakış açısı. Alt yapıda Sergen Hocam ile çalıştım. O beni A takıma göndermek için çok çalıştı. Yeni arkadaşlar inşallah beni geçerler.

Sezona zor şartlarda başladık. Paok maçı sonradan çıktı. İzinden gelmiştik. O süreçte takım birbirine adapte oldu. Covid ne kadar uğraşırsanız da bulaşıyor. Ondan döndükten sonra Başakşehir maçı vardı. Ardından Fenerbahçe maçı geldi. Şimdi Fenerbahçe maçını unutmak ve gelecek haftalardaki maçlara bakmak lazım.

Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmasın. Benim işim sahada. Her zaman kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sakatlanmamaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum. O sahaya çıktığımda hiç kimse 'Mücadele etmedi' diyemez. Bundan sonra da böyle olacak. Takım için her şeyimi vermeye devam edeceğim.

Maç sabahı gol atacağımı hissetmiştim. Utku da "Abi gol atarsan sahada kay" demişti. Ben de kaydım. Koray Ağabey'in sevinciyle aynı oldu. Böyle şeyler unutulmaz. 2003-2004 sezonunda alt yapıya girmiştim. Top toplayıcı değildim ama maçı sahada izlemiştim.

Ben 1 sene alacağım parayı 3 senede alıyorum şu anda. Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum. Milli takım Şenol hocanın takdiri. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Maddi konularda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en çok forma giyen oyuncusuyum. Amacım futbolu burada bırakıp kulübüme katkı sağlamak.

Şu anda stoperde devam ediyorum. Hoca karar verecek. Sonuçta nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede de bir ihtiyaç olursa oraya da geçerim."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yılda bir kez kral oluyursun lafa baksan mangalda kül bırakmıyorsun.ne bossun sen ya
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