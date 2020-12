Necip Uysal: İhtiyaç olursa kaleye de geçerim

Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta bir gol atan kaptan Necip Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Necip Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu dönemde futbolculuk zor oluyor. Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı başardık. Derbiye gelirsek, takımın da taraftarın da bu galibiyete ihtiyacı vardı.

Gökhan Ağabey'le konuşmadım. Sahanın içinde arkadaşlık kalmıyor. Elimden gelen her şeyi takım için vermeye çalışıyorum.

Takımda önemli olan hocanın yeni gelenlere bakış açısı. Alt yapıda Sergen Hocam ile çalıştım. O beni A takıma göndermek için çok çalıştı. Yeni arkadaşlar inşallah beni geçerler.

Sezona zor şartlarda başladık. Paok maçı sonradan çıktı. İzinden gelmiştik. O süreçte takım birbirine adapte oldu. Covid ne kadar uğraşırsanız da bulaşıyor. Ondan döndükten sonra Başakşehir maçı vardı. Ardından Fenerbahçe maçı geldi. Şimdi Fenerbahçe maçını unutmak ve gelecek haftalardaki maçlara bakmak lazım.

Eleştirilere her zaman açığım. Sadece hakaret olmasın. Benim işim sahada. Her zaman kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sakatlanmamaya çalışıyorum. Sahaya çıktığımda bu forma için ne gerekiyorsa veriyorum. O sahaya çıktığımda hiç kimse 'Mücadele etmedi' diyemez. Bundan sonra da böyle olacak. Takım için her şeyimi vermeye devam edeceğim.