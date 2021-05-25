MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Necla Nazır uzun zaman sonra kızının nafaka davasında ortaya çıktı!

Necla Nazır uzun zaman sonra kızının nafaka davasında ortaya çıktı!

25.05.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necla Nazır, Ferdi Tayfur'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un, eski eşi Taner Şafak'ın "Bin dolar nafakayı ödeyemiyorum" diyerek, açtığı davada tanık olarak dinlendi.

Necla Nazır uzun zaman sonra kızının nafaka davasında ortaya çıktı!

İstanbul 7. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuğçe Tayfur ve avukatı katıldı. Duruşmada Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu 4 tanık dinlendi. Gizlilik kararı olan davanın duruşması ertelendi.

necla-nazir-kizinin-nafaka-davasinda-taniklik-14154775_osd

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında boşandı.

necla-nazir-kizinin-nafaka-davasinda-taniklik-3-14154775_osd

Taner Şafak, mahkemeye başvurarak, çocuğu için ödediği aylık bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etti. Şafak mahkemeye sunduğu dilekçede, "Koronavirüs salgını nedeniyle işlerim kötüye gitti ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğum için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum" dedi.

necla-nazir-kizinin-nafaka-davasinda-taniklik-2-14154775_osd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Filtreyi abarttı! Son haline yorum yağdıFiltreyi abarttı! Son haline yorum yağdı
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

İşte yeni sistem! Aşı yaptıran katılacak

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

Bahçeli'den Sedat Peker'in iddialarına sert tepki

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.