Neden eş anlamlısı nedir? Neden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Neden kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçede uzun bir süredir kullanılan ve "ne" kelimesinden türeyen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre neden kelimesinin üç farklı anlamı vardır. Nedenin anlamları:

Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin

Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep

Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

Neden kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Neden kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Sözcük yapısı itibarıyla bir soru ibaresi olduğu için hayatımızın her alanında aktif olarak bulunmaktadır. Neden eş anlamlısı kelimelere sahip olan bir kelimedir. Ayrıca birçok eş anlamlısı da bulunmaktadır. Cümle içerisinde eş anlamlılarının kullanımı cümle kalıbına göre farklılık gösterebilir ancak neden kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde neden yerine geçebilir. Nedenin eş anlamlısı olan sözcükler:

Sebep

Niçin

Niye

Münasebet

Ne

Nedenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizde birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Neden de bu kelimeler arasında yer almaktadır. Neden sözcüğünün eş anlamlılarını cümle içinde kullandığımız zaman herhangi bir anlam kayması ve anlatım bozukluğu yaratmaz. Sebebi ise eş anlamlı yani anlamdaş kelimeler tekrara düşmemek açısından kullanılabilir. Nedenin eş anlamlısı kelimeler ile ilgili çeşitli örnek cümleler verebiliriz. Nedenin eş anlamlıları ile örnek cümleler sıralayacak olursak bunları şu şekilde verebiliriz: