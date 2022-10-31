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Neden eş anlamlısı nedir? Neden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz kelime açısından zengin bir dildir. Bazı kelimeleri çok fazla tekrarladığımızda anlatım bozukluklarına yol açabilir. Fakat bu kelimelerin eş anlamlılarını kullandığımızda herhangi bir anlam kaymasına sebep olmadan ve tekrara düşmeden birbirinden farklı cümleler kurabiliriz. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelerden oluşmaktadır. Neden kelimesi de eş anlamlı kelimeler arasında yer almaktadır. Peki, neden kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Neden eş anlamlısı nedir? Neden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Neden kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçede uzun bir süredir kullanılan ve "ne" kelimesinden türeyen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre neden kelimesinin üç farklı anlamı vardır. Nedenin anlamları:

  • Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin
  • Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep
  • Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.
Alçak eş anlamlısı nedir? Alçak eş anlamlısı nedir?

Neden kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Neden kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Sözcük yapısı itibarıyla bir soru ibaresi olduğu için hayatımızın her alanında aktif olarak bulunmaktadır. Neden eş anlamlısı kelimelere sahip olan bir kelimedir. Ayrıca birçok eş anlamlısı da bulunmaktadır. Cümle içerisinde eş anlamlılarının kullanımı cümle kalıbına göre farklılık gösterebilir ancak neden kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde neden yerine geçebilir. Nedenin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Sebep
  • Niçin
  • Niye
  • Münasebet
  • Ne
Çeviri eş anlamlısı nedir? Çeviri eş anlamlısı nedir?

Nedenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizde birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Neden de bu kelimeler arasında yer almaktadır. Neden sözcüğünün eş anlamlılarını cümle içinde kullandığımız zaman herhangi bir anlam kayması ve anlatım bozukluğu yaratmaz. Sebebi ise eş anlamlı yani anlamdaş kelimeler tekrara düşmemek açısından kullanılabilir. Nedenin eş anlamlısı kelimeler ile ilgili çeşitli örnek cümleler verebiliriz. Nedenin eş anlamlıları ile örnek cümleler sıralayacak olursak bunları şu şekilde verebiliriz:

  • Bana bunu hangi sebepten yaptın?
  • Boyanın rengi niçin tutmadı?
  • Niçin seninle iletişim kuramıyoruz.
  • Beni sevdiğini bana niçin söylemiyorsun?
  • Dışarı çıkarken niçin haber vermedin?
  • Bana niçin sürekli ismim ile hitap ediyorsun?
  • Hangi münasebetle bunu yaparsın?
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